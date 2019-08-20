Civil (Грузия): трансформация и прогресс сил обороны Грузии

Первый заместитель министра обороны Грузии Лела Чиковани рассказала изданию Civil (Грузия) о планах развития вооруженных сил страны и необходимости перехода к тактике «тотальной обороны», которая позволит эффективно противостоять пресловутой «российской угрозе». В последнее время грузинские власти демонстративно усиливают духоподъемные антироссийские настроения в стране.

Исторический опыт Грузии, также как и происходящие в мире процессы показывают, что для сохранения независимости, защиты жизни граждан, строительства демократического и стабильного государства, необходимо создать прочные условия для оборон страныы. Грузия строит оборону на непоколебимой воле своих граждан — вместе защищать страну от любой угрозы.

Интеграция в европейские и евроатлантические структуры остается твердым и непоколебимым приоритетом внешней политики и политики безопасности Грузии, что также подкрепляется новой конституцией Грузии. Именно с этой целью, прежде чем вступить в НАТО ЕС , мы не жалеем усилий, чтобы с помощью наших сил и активного сотрудничества с нашими стратегическими партнерами поэтапно добиться развития оборонных сил страны и их максимальной совместимости с НАТО.

Цель министерства обороны Грузии заключается в создании устойчивой, эффективной и дееспособной системы обороны и формировании оптимальной структуру и возможностей сил обороны Грузии, с помощью которых мы сможем справиться с существующими угрозами и защитить суверенитет и территориальную целостность Грузии.

Для этого мы предприняли ряд шагов с целью преодоления существующих вызовов в силах обороны и создания прочной институциональной основы для будущего развития.

Подход «Тотальной обороны»

Российская военная агрессия в 2008 году в очередной раз четко продемонстрировала, что с учетом имеющихся ограниченных ресурсов, необходимо использовать системный подход для обеспечения безопасности и свободного развития страны. Соответственно, министерство обороны представило новый принцип организации обороны — подход «Тотальной обороны».

Цель «Тотальной обороны» — обеспечить в мирный период создание таких механизмов, которые позволят стране быстро и эффективно мобилизоваться для противодействия агрессии. Концепция тотальной обороны подразумевает, что защита Грузии является обязанностью не только министерства обороны, но и всех ведомств и всей общественности.

Обеспечение обороны страны в рамках «Тотальной обороны» подразумевает единое и скоординированное использование национальных ресурсов государства и предусматривает как поддержку сил обороны других государственных ведомств, так и обеспечение непрерывности безопасности и жизненно важных функций населения.

Обеспечение высокой боеготовности сил обороны является краеугольным камнем обороноспособности страны. В целях укрепления обороноспособности страны министерство обороны приступило к полной трансформации системы обороны.

Это длительный процесс, который требует многолетних, систематических, последовательных усилий для достижения успеха. В результате процесса трансформации будет обеспечено формирование мобильных, хорошо оснащенных, боеспособных, совместимых с НАТО сил обороны, обладающих эффективным управлением и контролем, которые смогут защищать независимость, суверенитет, территориальную целостность страны, участвовать в международных операциях, а также поддерживать гражданские власти во время природных и техногенных катастроф.

Реформы для трансформация системы обороны

В целях трансформации системы обороны, для улучшения институциональной стабильности процесса, министерство обороны реализовало ряд мер, как с точки зрения упорядочения правовых и нормативных основ, также и с точки зрения приведения механизмов управления людскими ресурсами в соответствие со стандартами и в целом, с точки зрения улучшения качестве подотчетности.

В результате реформ, проведенных министерством обороны, все основные финансовые стандарты соответствуют стандартам НАТО. Это включает определение бюджета обороны на уровне не менее 2% ВВП страны, рациональное сбалансирование расходов на персонал и выделение не менее 20% общего оборонного бюджета на закупки вооружений. Одна из основ реорганизации заключается в том, чтобы на западном и восточном направлениях были сформированы подразделения с одинаковыми стандартами и возможностями. Эти изменения значительно улучшат возможности управления и контроля при условиях децентрализованного выполнения боевых задач. В рамках процесса трансформации успешно осуществляется программа готовности обороны Грузии, начата трансформация логистики, формирование резерва и системы мобилизации, формирование боевых групп бригад, внедрение подходов управления задачей, интегрирование горных и морских компонентов, кибер-обороны и стратегических коммуникаций в объединенных учениях сил обороны Грузии. Все это поднимет оборонительные возможности сил обороны Грузии на совершенно новый уровень. Соответственно, силы обороны, помимо выполнения задач в области национальной обороны, внесут полноценный вклад в обеспечении международной безопасности.

Для дальнейшего развития оборонных возможностей и с целью демонстрации успешного международного сотрудничества, проводимые в Грузии международные учения имеют большое значение. На этом направлении особую важность приобретают учения Noble Partner и учения Agile Spirit, симуляционные учения НАТО — Грузия (NATO-GEO EX 2019). Участие наших военных в таких важных международных учениях указывает на высокую степень доверия и представляет Грузию, как надежного регионального партнера.

Новая концепция резерва

Создание эффективной системы резерва и мобилизации в рамках системы «Тотальной обороны» является одной из важнейших задач. Целью программы резерва является обеспечение широкого участия граждан Грузии в тотальной обороне и оптимальное использование мобилизационных ресурсов.

Мы разработали новую концепцию резерва, которая предусматривает два вида резерва — активный и мобилизационный резерв. Активная резервная служба делится на три части: резерв сил обороны; территориальный резерв; резерв специалистов. Активная резервная служба будет добровольной. Лицо, зачисленное в активный резерв, получит ежемесячное вознаграждение за труд. Резерв сил обороны обеспечит безотлагательное вовлечение резервиста в состав вооруженных сил, укрепление и поддержку подразделений сил обороны. В случае мобилизационного резерва, лицу, зачисленному в резервную службу, период прохождения В службе военного резерва считается за прохождение военной службы (не более 45 дней в году).

Компонент военной обороны, рассчитанный на концепцию тотальной обороны, требует эффективных сил, готовых проводить как конвенционные, так и конвенционные операции против потенциального агрессора. Для выполнения операций такого типа критически важно децентрализованное управление и инициатива подчиненных, что является фундаментальными принципами управления задачами. Философия управления задачами способствует завоеванию преимущества над численно и технологически более сильным противникам в сложных рельефных условиях и своевременному и эффективному использованию этого преимущества. Управление задачами предполагает возможность того, чтобы с учетом конкретных обстоятельств, подчиненные действовали независимо от поручения командира и самостоятельно решали, как и каким путем выполнять задачу.

Сотрудничество с НАТО и другими партнерами

Грузия, как надежный партнер НАТО и будущий член альянса, вносит значительный вклад в укрепление безопасности евроатлантического пространства. В результате эффективной реализации механизмов сотрудничества с НАТО, Грузия стала надежным и совместимым союзником альянса.

В этом отношении существенный пакет НАТО-Грузия (SNGP) представляет собой основной инструмент практического сотрудничества, направленного на укрепление обороноспособности страны, повышение совместимости с альянсом и содействие процессу вступления Грузии в НАТО. На уникальное партнерство между НАТО и Грузией указывает наше участие в военных миссиях альянса. Грузия продолжает участвовать в Миссии твердой поддержки НАТО (RSM) и в Силах реагирования НАТО (NRF).

Грузия, являясь неотъемлемой частью архитектуры Черноморской безопасности и партнером усиленных возможностей НАТО (EOP), активно рассматривает направления сотрудничества с альянсом с целью укрепления безопасности на Черном море. Это естественно, поскольку безопасность на Черном море стратегически важна как для Североатлантического альянса, и в целом, для безопасности Европы, так и для Грузии. Невозможно, чтобы существовала безопасная Европа без безопасного Черноморского региона.

Следует отметить, что мы повышаем уровень сотрудничества не только с НАТО и Евросоюзом, но и с нашим стратегическим партнером — США. Отношения между США и Грузией станут еще более многогранными. Одна из успешных инициатив этого партнерства берет начала с 2016 года. В частности, в 2016 году был подписан Рамочный документ о сотрудничестве в области безопасности на 2016-2019 годы, который ставит своей целью развитие возможностей территориальной обороны, содействие реформам, повышение совместимости с НАТО и улучшение возможностей для участия в международных миссиях. В 2019 году документ был обновлен и стал более всеобъемлющим. С точки зрения развития оборонных возможностей, наглядным результатом американо-грузинского сотрудничества является программа готовности обороны Грузии (GDRP). В рамках программы осуществляется укомплектование, оснащение и подготовка 9 пехотных батальонов вместе с американскими инструкторами. Учебный компонент программы представляет собой трехлетний проект, реализация которого началась в мае 2018 года. Уже подготовлены четыре пехотных батальона.

В то же время, в результате GDRP, в вооруженных силах Грузии сформирована институционализированная система готовности. В 2019 году в сотрудничестве с США, в рамках внешнего военного финансирования, активно будет продолжаться усовершенствование и нового центра боевой подготовки и модернизация тактического оснащения Сил обороны Грузии. Проведенные по направлению обороны реформы отразились в высоком доверии в Грузии и усилении сотрудничества с партнерами. Результатом именно этого углубленного партнерства является приобретение американского противотанкового средства «Джавелин» в 2018 году.

Успешно проходит второй этап развертывания систем ПВО. В рамках грузино-французских двусторонних отношений, в 2018 году на основе контрактов, подписанных с французскими компаниями, Грузия развернула радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы ближнего действия. В результате завершения процесса, эти активности будут способствовать интеграции в единую систему управления и управления НАТО.

Социальная защита военных

Наши усилия также направлены на заботу о наших военнослужащих и их семьях и улучшение их социальных условий. С 2016 года началась тенденция повышения зарплаты, которая охватит 11 тысяч 264 сотрудника министерства обороны и сил обороны в 2016 — 2020 гг.

Министерство обороны также выполняет обязательства по обеспечению жильем военнослужащих. На сегодняшний день квартиры предоставлены 1 тысяче 634 семьям, осталось 728 семей, передача которым квартир будет завершена к 2020 году.

В Кутаиси был открыт военный госпиталь, на строительство и оборудование которого было потрачено более 4 миллионов лари. Целью проекта является своевременное оказание медицинской помощи тем военнослужащим, которые дислоцированы в Западной Грузии, что сократит транспортные и временные затраты.

Кроме того, в Церовани было начато строительство нового здания на территории Реабилитационного центра для военнослужащих имени Маро Макашвили. Строительство многопрофильной реабилитационной инфраструктуры, оснащенной самыми современными технологиями, для физической и психологической реабилитации раненых военнослужащих осуществляется при поддержке американской стороны. Новое здание будет оборудовано лечебно-реабилитационным бассейном и адаптированным спортивным и реабилитационным инвентарем, что поможет раненым военнослужащим как в психологической, так и в физической реабилитации, а также в подготовке к участию в спортивных соревнованиях. В центре будет расположено поле для сидячего волейбола и баскетбола. Комплекс был спроектирован при поддержке Инженерного корпуса и Офиса сотрудничества в сфере обороны (ODC) Армии США.

Министерство обороны реализует общественный проект «Наша армия». В рамках проекта планируется посещение школ для информирования о грузинской армии и международных партнерах. Это также укрепит патриотический дух и повысит осведомленность школьников о необходимости наличия сильной национальной обороны.

Для повышения информированности общественности начата разработка школьного учебника «Оборона и безопасность». Эта книга познакомит учеников с угрозами и вызовами, с которыми сталкивается Грузия в сфере безопасности, а также с вопросами региональной и международной безопасности, структурой и задачами Сил обороны страны, а также с вопросами гражданской безопасности.

Таким образом, Грузия успешно реализует амбициозную повестку дня трансформации обороны при активной поддержке наших НАТОвских и других стран-партнеров, что способствует укреплению обороноспособности страны и взаимодействия с альянсом. Достигнутый Грузией успех в процессе трансформации был продемонстрирован во время Конференции по существенному пакету НАТО-Грузия в 2018 году, когда обе стороны признали этот пакет, как образцовый для обороны и Министерство обороны Грузии — за свою инициативу по созданию возможностей безопасности.