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Гигантский паук появился на одном из полей в Белоруссии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: TUT.BY
Тарантула из соломы сделали на праздник окончания сбора зерновых.
Огромного соломенного паука установили на одном из полей в Клецком районе в Белоруссии. Местные жители сообщили, что особенно зловеще он выглядит в свете фар ночью, напоминая пауков из фильма «Гарри Поттер».
Как пишет издание Tut.by, инсталляция появилась возле агрогородка Кухчицы перед конкурсом соломенных фигур. Все хозяйства представляют свои работы. В прошлом году победили умельцы, соорудившие трактор.
«Веселые парни живут в агрогородке Кухчицы. Едешь такой ночью, и тут в свете фар попадается монстр из Гарри Поттера», — рассказала местная жительница Тамара.
Отмечается, что в этом году всем участникам нужно сделать по две фигуры. Среди них уже есть бабушки и дедушки, трактора.
По словам сотрудницы ОАО «Кухчицы» Натальи Тимовец, они хотели придумать что-то необычное и соорудили корабль и паука всего за три часа. Для ножек использовали доски и попросили строителей помочь. После этого конструкцию обмотали соломой. Паук высотой два метра раскинулся в ширину на четыре метра.
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Комментарии
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