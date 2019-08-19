Принц Уильям публично унизил Кейт Миддлтон

Команда Кейт Миддлтон пришла последней, и на церемонии награждения принц Уильям вручил жене большую деревянную ложку в знак ее поражения. Принимая награду, Кейт со смехом закрыла лицо руками, демонстрируя разочарование.

Комментатор регаты Джульет Риден предположила, что азартная натура герцогини не позволит ей спокойно отнестись к поражению, и дома супругов ждет конфликт.

По словам Риден, перед началом соревнований Кейт сказала, что хочет выиграть эту гонку.