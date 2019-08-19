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Принц Уильям публично унизил Кейт Миддлтон 

Рамблер 38 минут назад
Фото: Reuters
Герцогиня Кембриджская Кейт проиграла своему мужу принцу Уильяму во время парусной регаты Кубка короля на острове Уайт, пишет Express.
Команда Кейт Миддлтон пришла последней, и на церемонии награждения принц Уильям вручил жене большую деревянную ложку в знак ее поражения. Принимая награду, Кейт со смехом закрыла лицо руками, демонстрируя разочарование.
Комментатор регаты Джульет Риден предположила, что азартная натура герцогини не позволит ей спокойно отнестись к поражению, и дома супругов ждет конфликт.
По словам Риден, перед началом соревнований Кейт сказала, что хочет выиграть эту гонку.
В мире , Европа , Кейт Миддлтон , принц Уильям , Уайт
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