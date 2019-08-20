Эксклюзивное видео, снятое 9 лет назад: принц Эндрю в гнезде разврата — в особняке педофила Джеффри Эпштейна (Daily Mail, Великобритания)

Daily Mail (Великобритания) получила видео, где принца засняли в особняке Эпштейна. Автор статьи возмущен: до каких пор принц будет прятаться за адвокатами и за спиной мамы, пора уже ответить за свое поведение! Скандалы, связанные с миллионером и по совместительству растлителем малолетних Джеффри Эпштейном, продолжаются. На этот раз под огонь прессы угодил член английской королевской семьи — принц Эндрю. Газетаполучила видео, где принца засняли в особняке Эпштейна. Автор статьи возмущен: до каких пор принц будет прятаться за адвокатами и за спиной мамы, пора уже ответить за свое поведение!

Принц Эндрю (Prince Andrew) стоит за массивной входной дубовой дверью высотой четыре с половиной метра, кивает и с улыбкой машет рукой симпатичной брюнетке, выходящей из манхэттенского особняка стоимостью 63 миллиона фунтов стерлингов.

Он кажется совершенно спокойным, но затем, на долю секунды, озирается по сторонам, словно проверяя, не видел ли кто-нибудь эту короткую встречу.

i.dailymail.co.uk

И делал он это не зря.

Поскольку эти эксклюзивные кадры взяты из видео, на котором герцог Йоркский находится в нью-йоркском доме осужденного педофила Джеффри Эпштейна (Jeffrey Epstein), и видео это раньше никто не видел. А то, что видно на некоторых других кадрах, снятых на камеру, представляет собой обескураживающее зрелище.

Видео с герцогом Йоркским — тогда специальным представителем Великобритании по международной торговле — было снято менее чем через час после того, как Эпштейн, осужденный за секс с несовершеннолетней в 2008 году, вышел из дома в сопровождении молодой девушки, которая ежилась от холода.

Видео было снято шестого декабря 2010 года, в то время, когда принц находился в принадлежавшем Эпштейну девятиэтажном особняке площадью около двух тысяч квадратных метров, который многие из его молодых жертв называли «домом ужасов».

К тому времени Эпштейн, который в прошлые выходные покончил с собой, уже состоял на учете как преступник, совершавший преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Но, как сказал в воскресенье журналистам «Дэйли мейл» один наблюдатель, некоторые из женщин, выходивших и входивших в дом, когда Эндрю, по-видимому, находился внутри, «выглядели очень молодо».

Герцог категорически опроверг заявления, сделанные предполагаемой «секс-рабыней» Эпштейна Вирджинией Робертс (Virginia Roberts) о том, что она трижды занималась с принцем сексом. Первый раз это было, когда ей было 17 лет, и один раз — в пользовавшемся дурной славой 40-комнатном особняке американского миллионера на Ист-стрит (9 East 71st Street) на Манхэттене , где и было снято это видео.

Ее заявления, поданные в суд в 2014 году, судья отказался рассматривать, приказав изъять их из протокола как «несущественные и неуместные».

После самоубийства Эпштейна в минувшие выходные, когда ему грозили новые обвинения в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, Букингемский дворец вновь опроверг заявления о неподобающем поведении принца.

«Любые заявления о неподобающих действиях в отношении несовершеннолетних абсолютно не соответствует действительности. Мы категорически отрицаем, что герцог Йоркский имел какие-либо сексуальные контакты или отношения с Вирджинией Робертс», — заявили в Букингемском дворце.

«Любые утверждения об обратном являются ложными и необоснованными».

Кроме того, королева публично продемонстрировала, что поддерживает принца Эндрю, позволив ему сесть рядом с ней в автомобиль, когда в прошлое воскресенье их везли на церковную службу, проходившую неподалеку от замка Балморал.

Тем не менее это видео наверняка вновь вызовет сомнения по поводу здравомыслия 59-летнего принца, поскольку оно свидетельствует о том, что он был вхож в «святая святых» Эпштейна, куда допускались только «свои». Человека, который продолжал эксплуатировать, развращать несовершеннолетних девушек и совершать в отношении них сексуальные преступления — даже после того, как в результате сомнительной сделки о признании вины в 2008 году, он пробыл в заключении всего 13 месяцев, и большую часть этого срока отбывал в полусвободном режиме, когда его днем отпускали из тюрьмы до вечера.

«В доме Эпштейна принц выглядел совершенно непринужденно, — сказал источник в интервью «Дэйли мейл» в накануне вечером.

«Там были девушки, которые приходили и уходили. Одна из них, вышедшая из дома вместе с Эпштейном примерно за час до того, как принц Эндрю попрощался с брюнеткой, была миниатюрной и дрожала.

Это был особенно холодный нью-йоркский декабрьский день. Больше всего мне запомнился непрерывный поток девушек и женщин, идущих в дом и выходивших из него.

Когда к двери подошел принц, я был шокирован. Он выглядел совершенно непринужденно. Он сказал несколько слов девушке, которая была очень хорошенькой, и потом она пошла по улице в сторону Центрального парка.

Если бы я не знал, что это принц Эндрю, я бы подумал, что это владелец дома. Стоя в дверях, он выглядел очень спокойным и раскованным.

Похоже, что когда он улыбнулся и помахал девушке на прощание, его абсолютно ничего не беспокоило.

И лишь когда девушка ушла, он выглянул из-за двери, словно проверяя, что никто не смотрит».

Видео было снято менее чем через сутки после того, как принца сфотографировали гуляющим по Центральному парку с Эпштейном, пользовавшимся дурной репутацией.

С этим американским бизнесменом он познакомился через Гислейн Максвелл (Ghislaine Maxwell), дочь опального магната Роберта Максвелла (Robert Maxwell). В ФБР говорят, что «вновь заинтересовались» ею в связи с продолжающимся расследованием по поводу заявлений, сделанных десятками женщин, согласно которым они подвергались сексуальному насилию со стороны Эпштейна и его богатых друзей, и это происходило в домах в Лондоне, Нью-Мексико, Нью-Йорке и на американских Виргинских островах.

Гислейн Максвелл неоднократно отрицала свою роль «сводницы», находившей девушек для Эпштейна, и назвала заявления Робертс «подлой ложью».

Нью-йоркский дом Эпштейна был таким же странным и ненормальным, как и сам этот извращенный человек. Как написала в журнале «Вэнити фэр» (Vanity Fair) писательница Вики Уорд (Vicky Ward), холл, в котором стоял принц Эндрю, махавший вслед брюнетке, декорирован рядами искусственных глазных яблок, привезенных из Англии.

Как видно на видеозаписи, на стене рядом с входной дверью на латунной табличке выгравированы его инициалы «Джей. Э.».

Правда, не видно нагревательного элемента, который Эпштейн положил под бетонным покрытием, чтобы растопить нью-йоркский зимний снег.

На стене в холле висел дикий портрет бывшего президента США Билла Клинтона (Bill Clinton) в красных туфлях на каблуках и скандально известном синем платье с пятном, которое было на Монике Левински (Monica Lewinsky), когда она его ублажала.

Рядом висела гигантская картина с изображением Эпштейна в тюрьме, окруженной колючей проволокой и вооруженной до зубов охраной.

Опальный финансист якобы сказал, что эта картина должна «напоминать мне, что я в любое время могу вновь оказаться в тюрьме».

На люстре висела «кукла в виде женщины в натуральную величину», и, по словам одной женщины, утверждающей, что Эпштейн ее насиловал, в ванной на стене были протезы грудей, «чтобы, принимая ванну, он мог теребить соски».

В его кабинете на столе рядом с чучелами тигра и серого пуделя в натуральную величину были выставлены десятки фотографий Эпштейна с его знаменитыми друзьями, включая Билла и Хиллари Клинтон (Hillary Clinton), наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана (Mohammed bin Salman) и режиссера Вуди Аллена (Woody Allen).

Можно только удивляться, как мог Эндрю не заметить непрерывно приходивших и уходивших женщин или признаков сексуальных отклонений у Эпштейна.

В этой связи следует отметить, что «гордостью и отрадой» Эпштейна была большая «шахматная доска с человеческими фигурами», стоявшая в нижней части главной лестницы. В качестве шахматных фигур на ней стояли специально изготовленные фигуры женщин из числа «его персонала в одежде, вызывающей непристойные мысли».

Еще в доме была статуя обнаженного африканского воина в натуральную величину. Не говоря уже о «кожаной комнате».

Когда в прошлом месяце после ареста Эпштейна сотрудники ФБР проводили обыск в доме, в сейфе в его кабинете они якобы обнаружили жесткие диски с «тысячами» непристойных фотографий несовершеннолетних женщин.

Другие заявляют, что у Эпштейна были фотографии и видео (сейчас изъятые сотрудниками ФБР), на которых его знаменитые друзья «занимаются сексом». Они служили причиной возникновения теории заговора, согласно которой Эпштейн был убит, несмотря на то, что в пятницу были опубликованы официальные результаты вскрытия, согласно которым причиной смерти вне всяких сомнений было самоубийство.

Видео, попавшее в распоряжение «Дэйли мейл» в воскресенье, особенно шокирует тем, что даже через два года после того, как Эпштейн был осужден за преступления сексуального характера в 2008 году, он, судя по всему, выставлял напоказ свое влечение к молодым женщинам. И делал это у всех на виду — в центре одного из самых оживленных городов в мире.

В видео показаны события, происходившие шестого декабря 2010 года, начиная примерно с 14:30, когда два охранника выходят из особняка Эпштейна и разговаривают с другим охранником, сидящем в ожидающем «Крайслере».

Примерно через 20 минут на улицу приезжает черный «Бентли» Эпштейна, а вскоре появляется курьер с заказом из «Ле Гурмэ».

Вскоре после 15:10 из дома выходит неизвестная молодая женщина в красной вязаной шапке. Она идет в сторону Ист-стрит 66, где у Эпштейна была квартира и где, по словам некоторых предполагаемых жертв, он «держал» молодых девушек из Восточной Европы — в сущности, как заключенных.

Примерно через 25 минут из дома выходит женщина со светлыми волосами — приличного вида и постарше.

Через минуту, в 15:35 из дома выходит Эпштейн, одетый в теплую белую зимнюю куртку на меху, а за ним — молодая девушка, одетая в тонкий серый свитер. Судя по всему, она несет его очки.

Очень удручает, когда видишь идущую с Эпштейном к его «Бентли» маленькую светловолосую женщину, ростом едва доходящую ему до плеч, которая вся дрожит от холода.

Эпштейн садится на заднее сиденье, а молодая женщина стоит рядом с машиной и, по-видимому, слушает указания. Пожилая прохожая бросает взгляд на нелепо выглядящую пару.

Минуты через две девушка бежит обратно в дом, поднимается на крыльцо и нажимает на кнопку звонка, видно как она дрожит от холода.

Дверь открывает прилично выглядящая брюнетка, очень похожая на Сару Келлен (Sarah Kellen), бывшую помощницу Эпштейна, которую некоторые предполагаемые жертвы называют «соучастницей» Эпштейна в преступлениях.

Келлен, которая сейчас замужем за американским гонщиком Брайаном Виккерсом (Brian Vickers), публичных комментариев по делу Эпштейна никогда не давала.

Правда она присутствовала на судебном заседании, когда рассматривался иск о защите чести и достоинства, поданный Вирджинией Робертс против Гислейн Максвелл, и когда ее спросили о ее участии в созданной Эпштейном преступной схеме торговли женщинами с целью их сексуальной эксплуатации, она воспользовалась Пятой поправкой к конституции.

В Америке ссылка на Пятую поправку является юридическим термином, который означает, что человек не обязан давать против себя показания, которые могут оказаться инкриминирующими.

В 16:30 дверь открывается, и появляется симпатичная брюнетка. Она останавливается и поворачивается лицом к дому, где в дверях стоит принц Эндрю.

Они несколько секунд разговаривают, после чего женщина уходит, а Эндрю выглядывает на улицу и закрывает дверь.

Через 40 минут, когда начинает смеркаться, в дом заходит еще одна молодая темноволосая женщина.

В неопубликованном рукописном документе, обнародованном в США в составе огромной подборки документов, приобщенных к иску о защите чести и достоинства, поданный Вирджинией Робертс против Гислейн Максвелл (который впоследствии был урегулирован), Робертс рассказывает о встрече с принцем Эндрю в нью-йоркском доме Эпштейна.

Она рассказывает (и ее рассказ подтвердила еще одна предполагаемая жертва) о том, как принц сидел на диване и позировал с куклой — точной копией самого себя.

«Когда Эндрю обхватил рукой куклы-копии мою грудь, я только хихикнула», написала она в книге, которая в судебных документах названа рассказом о ее жизни в виде «художественного повествования».

Накануне вечером источник, предоставивший видео, сказал, что они решили обнародовать кадры, чтобы другие жертвы были посмелее и тоже дали показания.

«Меня преследует мысль о той молодой дрожащей от холода девушке, которая была с Эпштейном. Что с ней стало?— говорит человек, предоставивший видео. — Теперь я читаю все о том, что творилось внутри, и знаю все ужасы, какие там происходили. Интересно, она тоже была жертвой?».

В эти выходные принц Эндрю грелся на солнышке в Испании со своей бывшей женой Сарой Фергюсон (Sarah Ferguson).

Источник сказал: «Когда снимали это видео, он выглядел как человек, у которого нет абсолютно никаких забот».

«Неужели его по-прежнему ничего не беспокоит, надо выяснить».

В последний раз принца Эндрю видели, когда он сходил по трапу самолета в Малаге в компании своей бывшей жены Сары Фергюсон, потом они сели в лимузин и направились в роскошный курортный город Сотогранде.

Другими словами, все как обычно.

Несомненно, Эндрю будет рад возможности отвлечься от всего этого, поскольку, по словам друзей, он в последнее время находится в каком-то странном напряжении — и неудивительно.

Ведь 59-летний принц вновь оказался в центре внимания из-за своей тесной дружбы с Джеффри Эпштейном, который признан виновным в совершении преступлений сексуального характера.

Всего за несколько дней до самоубийства Эпштейна в тюрьме американские суды рассекретили несколько документов, и в одном из них были сенсационные заявления о том, как принц Эндрю вел себя с 17-летней девушкой — что он всегда отрицал.

На прошлой неделе его адвокаты вновь ограничились той же краткой формулировкой, которой придерживались все это время:

«Мы категорически отрицаем, что герцог Йоркский имел какие-либо сексуальные контакты или отношения с Вирджинией Робертс. Любые утверждения об обратном являются ложными и необоснованными».

Несомненно, они правы. Однако прятаться за спинами адвокатов уже должно быть неудобно принцу Эндрю, отцу двух дочерей и человеку, занимающему одно из центральных мест в жизни Великобритании.

День за днем растет число доказательств отвратительных преступлений Эпштейна — и все более ясным становится то, насколько близкими друзьями были Эндрю и Эпштейн.

После публикации в воскресном выпуске «Дэйли мейл» шокирующих видео-фактов становится слишком очевидным, что принц поддерживал дружеские отношения с Эпштейном даже тогда, когда уже было ясно, что это за человек.

Они были не просто знакомы.

Они знали друг друга с тех пор, как в 1990-е годы их познакомила Гислейн Максвелл, бывшая любовница Эпштейна и его помощница, предположительно занимавшаяся улаживанием сомнительных дел.

Принц стал постоянным гостем на знаменитых обедах Эпштейна в Манхэттене, где собирались знаменитости, и по мере того, как крепла их дружба, стал тоже приглашать его.

В июне 2000 года Эпштейн и Гислейн побывали на Балу юбилеев в Виндзорском замке, зрелищном мероприятии, которое королева устроила по случаю 40-летия Эндрю, 50-летия принцессы Анны, 70-летия принцессы Маргарет и 18-летия принца Уильяма

Осенью того же года Эндрю летал в Нью-Йорк и в ночь на Хэллоуин присутствовал на вечеринке с «проститутками и бондажом» на Манхэттене, на которой Гислейн нарядилась проституткой.

В декабре того же года Эндрю устроил в Сандрингеме праздник по случаю дня рождения Гислейн, на котором присутствовал и Эпштейн, после чего все трое отправились праздновать Новый год в Таиланд, на Пхукет.

Эндрю сфотографировали загорающим на яхте с молодыми женщинами топлесс.

Преступный характер интереса Эпштейна к очень молодым женщинам стал ясен, когда эта газета написала о шокирующем деле Вирджинии Робертс, которая говорит, что в 15-лет ее взяли на работу в качестве массажистки Эпштейна и относились к ней как к «секс-рабыне» миллиардера.

Есть скандально известная фотография начала 2001 года, предположительно сделанная в доме Гислейн в Белгравии. На ней Эндрю обнимает Робертс, положив руку на ее обнаженную талию, а на заднем плане стоит улыбающаяся Гислейн.

Но еще большее беспокойство вызывает то, что, по словам Робертс (которая теперь живет в Австралии, и у которой трое детей), она видела, как Эпштейн ежедневно занимался сексом с несовершеннолетними девушками.

Но еще страшнее то, что, как утверждает Робертс, Эпштейн «заставлял» ее заниматься сексом с Эндрю в Лондоне и в двух других местах, когда ей было 17 лет.

Никто не утверждает, что Эндрю знал, что она делала это по принуждению, но в любом случае он отрицает, что такие случаи вообще были.

Важно также подчеркнуть, что американский судья отклонил обвинения в адрес принца и приказал изъять их из протокола как «несущественные и неуместные».

Еще в одном из свидетельских показаний, которые теперь обнародованы, предполагаемая жертва Эпштейна Йоханна Шоберг (Johanna Sjoberg) утверждает, что в 2001 году в нью-йоркской квартире Эпштейна, когда они сидели на диване, Эндрю трогал ее за грудь.

Принц по-прежнему категорически отрицает все подобные утверждения, но несомненно, что вскоре после того, как Эпштейна освободили из тюрьмы, где он сидел за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, его старый друг приехал к нему погостить.

Теперь уже всем известная фотография этих двух мужчин, прогуливающихся по Центральному парку, свидетельствует о безрассудстве, которого мы просто никогда не ожидали от наших королевских особ.

А опубликованное в воскресном выпуске «Дэйли Мейл» эксклюзивное видео, на котором Эндрю улыбается и машет неизвестной брюнетке рукой на прощание, стоя за дубовой дверью дома Эпштейна, служит особым доказательством того, насколько близкими друзьями они были с Эпштейном.

За несколько минут до того, как Эндрю появляется в дверях, в дом приходят и уходят женщины — и многие из них выглядят подозрительно молодо.

Был ли Эндрю в курсе? Или он не задавал никаких вопросов? В конце концов, Эпштейна только что освободили из тюрьмы, куда он попал за сексуальные преступления.

Сообщалось, что в своих домах Эпштейн демонстрировал то, что свидетельствовало о его сексуальных извращениях, выставляя фотографии молодых обнаженных девушек и мыло в форме мужских и женских гениталий. Видел ли Эндрю что-нибудь из этого? И если видел, то почему не прекратил эту дружбу?

Совершенно очевидно, что есть серьезные вопросы, требующие ответов — и нам давно пора их услышать. Герцог Йоркский — не обычный гражданин, а влиятельный член королевской семьи и отец двух взрослых принцесс.

После завершения военной карьеры на Королевском флоте он был назначен специальным торговым представителем Великобритании, должность, которую он все еще занимал в 2011 году, когда «Дэйли мейл» впервые опубликовала разоблачительную статью о его друге. Эндрю по-прежнему является Почетным капитаном и Почетным вице-адмиралом военно-морского флота Великобритании.

Эти огромные привилегии подразумевают и большую ответственность — но это, похоже, не оказало особого влияния на его общественное поведение.

Зато он приобрел репутацию человека, потакающего своим желаниям, среди которых — встречи с сомнительными ближневосточными тиранами и правителями. Судя по всему, он неспособен анализировать свои поступки и, похоже, его не особенно волнует то, что его действия могут нанести серьезный ущерб королевской семье.

Сара Фергюсон заявила:

«Мы действительно считаем, что являемся хорошими родителями для наших девочек. В нашей повседневной жизни мы по-настоящему уважаем друг друга и относимся друг к другу с почтением».

Однако ее бывший муж, похоже, не видит никакой разницы между ролью отца, гордо стоящего в парадной одежде на свадьбе своей дочери Евгении, состоявшейся в октябре прошлого года, и сомнительной дружбой с насильником и растлителем, которую он предпочел бы не обсуждать.

Почему он ведет себя так бесцеремонно и безрассудно?

Возможно, это можно объяснить тем, каким было его детство. Эндрю родился в 1960 году и быстро стал обожаемым вторым сыном, который, как надеялась королева, укрепит ее брак. В то время ходили слухи, что из-за необходимости исполнять королевские обязанности Филипп чувствовал себя скованно, и что отношения в семье были напряженными.

Но рождение Эндрю сделало свое дело. Оно также соответствовало желанию королевы быть более заботливой матерью. Она даже написала своей кузине Леди Мэри Кембридж (Lady Mary Cambridge):

«Ребенок восхитителен. В конечном счете, он будет ужасно избалован всеми нами, я уверена».

Возможно, это было своего рода компенсацией за ее строгость, с которой до этого она относилась к Чарльзу. Но результат оказался плачевным: Эндрю ведет себя так, будто может поступать так, как ему заблагорассудится.

Разве он не знает, насколько шокирующей выглядит его дружба с Эпштейном? Герцогу Йоркскому пора признаться в том, насколько безрассудно он действовал и какую серьезную ошибку совершил. И начать сотрудничать с властями, рассказав все, что ему известно об образе жизни и действиях Эпштейна.

Обращался ли он в полицию в Великобритании или в Америке, чтобы попытаться пролить свет на то, что по любым стандартам было ужасной серией преступлений, совершенных его бывшим другом? Узнать это невозможно, поскольку Букингемский дворец отказывается об этом говорить.

Но если он не обращался, то должен это сделать. У него есть и другой вариант — попытаться опять скрыть то, что все равно станет известным, спрятаться и, как трус, надеяться, что его 93-летняя мать все уладит.