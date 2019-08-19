Пока вы не уснули: РФ обратилась к Украине с просьбой по Крыму

Жена Нетаньяху устроила скандал в Киеве

Жена израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Сара отчитала пилота самолета , на котором летела в Киев.

РФ обратилась к Украине с просьбой по Крыму

​«Это шутка»: друг объяснил сообщение убившего семью школьника

Ульяновский подросток-убийца не был причастен к АУЕ и не недолюбливал брата и сестру, рассказал его лучший друг

Истребители Швейцарии приблизились к борту "России"

Лондон заявил об участии РФ в боях под Иловайском

Лондонская исследовательская группа Forensic Architecture опубликовала материалы, которые назвала доказательством участия армии РФ в боях под Иловайском в августе 2014 года.

Заслуженный артист России покончил с собой в Петербурге

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Рогозин резко ответил на шутку о "дырочке" в "Союзе"

В России взлетели цены на ЖКХ

Коммунальные услуги в России стали дороже за половину 2019 года.

Свидетель по делу Кокорина заявила о попытке убийства

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Жигунова обвинили в мошенничестве

Актеры и режиссеры, работавшие со звездой «Гардемаринов» Сергеем Жигуновым, выступающим продюсером фильмов и сериалов, заявили о невыплатах гонораров и проблемах со съемками.