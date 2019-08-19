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Пока вы не уснули: РФ обратилась к Украине с просьбой по Крыму 

Рамблер 38 минут назад

Жена Нетаньяху устроила скандал в Киеве

Жена израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Сара отчитала пилота самолета, на котором летела в Киев.

РФ обратилась к Украине с просьбой по Крыму

Украине стоит снять продуктовую блокаду Крыма, заявил РИА Новости депутат Госдумы Руслан Бальбек.

​«Это шутка»: друг объяснил сообщение убившего семью школьника

Ульяновский подросток-убийца не был причастен к АУЕ и не недолюбливал брата и сестру, рассказал его лучший друг.

Истребители Швейцарии приблизились к борту "России"

Два самолета ВВС Швейцарии несколько минут сопровождали борт специального летного отряда «Россия».

Лондон заявил об участии РФ в боях под Иловайском

Лондонская исследовательская группа Forensic Architecture опубликовала материалы, которые назвала доказательством участия армии РФ в боях под Иловайском в августе 2014 года.

Заслуженный артист России покончил с собой в Петербурге

CONSERVATORY.RU
Заслуженный артист России Михаил Романов совершил суицид в Санкт-Петербурге. Тело 68-летнего музыканта обнаружила его жена.

Рогозин резко ответил на шутку о "дырочке" в "Союзе"

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ответил на шутку пользователя в Twitter о «дырочке» в «Союзе».

В России взлетели цены на ЖКХ

Коммунальные услуги в России стали дороже за половину 2019 года.

Свидетель по делу Кокорина заявила о попытке убийства

соцсети
Свидетельницу по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову могли пытаться убить, не исключает она сама.
Жигунова обвинили в мошенничестве
Актеры и режиссеры, работавшие со звездой «Гардемаринов» Сергеем Жигуновым, выступающим продюсером фильмов и сериалов, заявили о невыплатах гонораров и проблемах со съемками.
Комментарии
В мире , Видео , Михаил Романов , Дмитрий Рогозин , Руслан Бальбек , Сергей Жигунов , Павел Мамаев , Биньямин Нетаньяху , Александр Кокорин , Роскосмос , Госдума , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Киев , Республика Крым
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