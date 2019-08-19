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Макрон причинил боль супруге на глазах у Путина 

Рамблер 24 минуты назад
Первая леди Франции Брижит Макрон прибыла на встречу с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на вывих плеча, полученный во время катания на лодке.
Как сообщает РИА ФАН, супруга французского президента прибыла в форт Брегансон с лонгетой на руке, однако встречать Владимира Путина она вышла уже без повязки.
Российский лидер подарил Брижит Макрон букет цветов, который она приняла здоровой рукой.
Во время позирования фотографам президент Франции взял супругу за травмированную руку и, судя по всему, причинил ей боль. Первая леди отстранилась и схватилась за предплечье.
В мире , Видео , Европа , Брижит Макрон , Владимир Путин , Франция
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