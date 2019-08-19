Нетаньяху объяснил поведение жены в Киеве

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Нетаньяху объяснил оскорбившее украинцев поведение жены 

Газета.Ru + ещё 16 38 минут назад
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал считать неуважением к Украине действия своей супруги Сары, которая бросила на землю кусок каравая, с которым ее встречали в аэропорту "Борисполь" РИА "Новости".
Он добавил, что Сара готовилась к визиту специально подобрала к событию одежду в цвет украинского флага. По трапу самолета она спустилась в желтом пальто, такого же цвета брюках и голубой блузе.
Нетаньяху иронично подметил, что если бы не "инцидент с хлебом", то израильские СМИ вообще не обратили бы внимания на визит, который он назвал "историческим".
"Похоже, мы изобрели способ привлекать внимание. Продолжим", — сказал премьер-министр Израиля.
Ранее появилось видео, как жена Нетаньяху бросила на землю хлеб и соль в Киеве.
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В мире , Видео , Украина , Биньямин Нетаньяху , РИА Новости , Израиль
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