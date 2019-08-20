У Скопье нет доказательств прямого вмешательства России во внутренние дела Северной Македонии, признал командующий спецназом Вооруженных сил страны бригадный генерал Методи Хаджи-Янев.
«Что касается российского вмешательства в Северной Македонии, я бы сказал, что вряд ли можно доказать какое-либо прямое участие с точки зрения вмешательства», — передает его слова ТАСС.
В то же время он заявил, что есть «много свидетельств» якобы использования Россией дипломатических и информационных каналов влияния на ситуацию в Северной Македонии.
«Есть несколько доверенных СМИ, которые очень активны на различных социальных платформах онлайн, с целью посеять сомнения, используя для этого различные вызовы и уязвимости евроатлантической интеграции», — сказал генерал.
Напомним, западные страны и власти Северной Македонии обвиняли Россию во вмешательстве в ситуацию с переименованием страны и дальнейшим ее вступлением в НАТО. Москва отрицала эти обвинения, подчеркивая, что вмешательство в дела Македонии осуществляли как раз США.