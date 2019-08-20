Северная Македония изменила позицию по «вмешательству» России

Скопье нет доказательств прямого вмешательства России во внутренние дела Северной Македонии, признал командующий спецназом Вооруженных сил страны бригадный генерал Методи Хаджи-Янев.

«Что касается российского вмешательства в Северной Македонии, я бы сказал, что вряд ли можно доказать какое-либо прямое участие с точки зрения вмешательства», — передает его слова ТАСС.

В то же время он заявил, что есть «много свидетельств» якобы использования Россией дипломатических и информационных каналов влияния на ситуацию в Северной Македонии.

«Есть несколько доверенных СМИ, которые очень активны на различных социальных платформах онлайн, с целью посеять сомнения, используя для этого различные вызовы и уязвимости евроатлантической интеграции», — сказал генерал.