На дочь бывшего президента Узбекистана завели новые дела

В отношении дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова были возбуждены новые уголовные дела. Об этом со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры страны сообщает РИА Новости.

Гульнару Каримову обвиняют в хищении госсредств и заключении сделок, которые противоречат интересам страны. В частности, ее подозревают в приобретении акций двух цементных заводов по заниженной стоимости.

Кроме того, она подозревается в завладении чужого имущества в особо крупных размерах с помощью вымогательства. Следствие считает, что она угрожала насилием гражданам и владельцам различных компаний, чтобы они передали свое имущество принадлежащим ей компаниям.

В июле 2017 года на сайте Генпрокуратуры Узбекистана появилась информация о том, что Каримова в августе 2015 года была приговорена к пяти годам лишения свободы. Суд признал ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний. Затем против нее было открыто новое уголовное дело, по которому Каримовой были предъявлены обвинения в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, нарушении правил торговли и оказания услуг, подделке документов, легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

В декабре того же года Каримову осудили еще на 10 лет, но через полгода изменили наказание на пять лет ограничения свободы. Ей запрещалось покидать жилище, а также пользоваться средствами связи, однако через несколько месяцев она начала игнорировать требования приставов.