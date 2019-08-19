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На дочь бывшего президента Узбекистана завели новые дела 

Lenta.ru + ещё 9 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В отношении дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова были возбуждены новые уголовные дела. Об этом со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры страны сообщает РИА Новости.
Гульнару Каримову обвиняют в хищении госсредств и заключении сделок, которые противоречат интересам страны. В частности, ее подозревают в приобретении акций двух цементных заводов по заниженной стоимости.
Кроме того, она подозревается в завладении чужого имущества в особо крупных размерах с помощью вымогательства. Следствие считает, что она угрожала насилием гражданам и владельцам различных компаний, чтобы они передали свое имущество принадлежащим ей компаниям.
В июле 2017 года на сайте Генпрокуратуры Узбекистана появилась информация о том, что Каримова в августе 2015 года была приговорена к пяти годам лишения свободы. Суд признал ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний. Затем против нее было открыто новое уголовное дело, по которому Каримовой были предъявлены обвинения в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, нарушении правил торговли и оказания услуг, подделке документов, легализации доходов, полученных от преступной деятельности.
В декабре того же года Каримову осудили еще на 10 лет, но через полгода изменили наказание на пять лет ограничения свободы. Ей запрещалось покидать жилище, а также пользоваться средствами связи, однако через несколько месяцев она начала игнорировать требования приставов.
В начале 2019-го ее перевели в колонию общего режима «в связи со злостным нарушением порядка и условий отбывания наказания».
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В мире , Криминал , СНГ , Гульнара Каримова , Ислам Каримов , ФСИН , РИА Новости , Узбекистан
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