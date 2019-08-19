Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: сирийская армия полностью взяла под контроль город Хан-Шейхун 

BFM.RU 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Сирийская проправительственная газета al-Watan сообщает, что сирийская армия в понедельник установила контроль над всем городом Хан-Шейхун в провинции Идлиб, пролегающей через город частью трассы Дамаск-Алеппо и рядом высот.
«Армия установила контроль над холмом Нимр, вышкой (мобильного оператора — ред.) Syriatel, деревнями Хорш-Хан и Вади аль-Фатх на юге провинции Идлиб», — цитирует РИА Новости издание.
«Армия контролирует полностью город Хан-Шейхун и трассу Дамаск-Алеппо (в нем)», — уточняет газета.
BFM.RU: последние новости
Украинские СМИ обвинили жену Нетаньяху в «осквернении традиции с хлебом» Глава МВД Германии заявил об условии, при котором сирийских беженцев могут лишить этого статуса На Украине арестовали танкер за поставки топлива в Крым
В мире , Армия , Войска
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заслуженный артист России покончил с собой в Петербурге79
Путин прибыл во Францию79
Рогозин резко ответил на шутку о «дырочке» в «Союзе»99
Пригожин заступился за жену Нетаньяху4
Поступок Меркель восхитил пользователей Сети6
Видео
00:53
«Я одна все делала»: как забыли подвиг стюардессы Ан-24
Происшествия Катастрофы
01:00
Столкновение кометы с Солнцем показали на видео
Наука и техника
06:28
«Омерзительнее Порошенко»: Соловьев об инициативе Зеленского
Общество
01:05
Заслуженный артист России покончил с собой в Петербурге
Общество Другое
01:34
Путин прибыл во Францию
Политика
00:27
Истребители Швейцарии приблизились к борту «России»
Армия
02:06
Сирия и Украина: что обсудят Путин и Макрон в Париже
Политика Статьи
00:49
В Балашихе горит химзавод
Происшествия Пожары
02:48
Почему отец убившего семью подростка ушел из семьи
Криминал Происшествия
00:15
Сирия ударила по вторгнувшимся турецким войскам
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение