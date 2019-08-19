СМИ: сирийская армия полностью взяла под контроль город Хан-Шейхун

Сирийская проправительственная газета al-Watan сообщает, что сирийская армия в понедельник установила контроль над всем городом Хан-Шейхун в провинции Идлиб, пролегающей через город частью трассы Дамаск-Алеппо и рядом высот.

«Армия установила контроль над холмом Нимр, вышкой (мобильного оператора — ред.) Syriatel, деревнями Хорш-Хан и Вади аль-Фатх на юге провинции Идлиб», — цитирует РИА Новости издание.