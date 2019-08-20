Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Партия Вакарчука отказалась от должности вице-спикера Рады 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Партия музыканта Вячеслава Вакарчука "Голос" отказалась от должности вице-спикера Верховной рады, заявил во вторник заместитель главы партии Ярослав Юрчишин.
"Да, это отвечает действительности", — цитирует Юрчишина издание "Зеркало недели".
Он пояснил, что должность вице-спикера "имеет преимущественно церемониальные позиции". "Нас интересуют профессиональные должности", — сказал Юрчишин.
Он добавил, что если бы "Голосу" предлагали позицию первого вице-спикера Рады, то "за такую должность можно было бы побороться", у партии есть "достойные кандидатуры".
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, по итогам которых партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте идет "Оппозиционная платформа — за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
Согласно данным ЦИК, "Слуга народа" получит 254 мандата в новой Раде, что позволит им создать однопартийное большинство. Впервые в истории Украины одна партия имеет необходимые 226 голосов для принятия решений, не привлекая при этом другие парламентские силы. Таким образом, партия Зеленского самостоятельно сможет формировать правительство.
Последние новости
"Плевок в лицо": украинцы ополчились на отказавшуюся от каравая Нетаньяху Пригожин заступился за жену Нетаньяху, выбросившую украинский каравай Дайвер нашел камеру с записью последних минут жизни ее владельца
Комментарии2
В мире , Украина , Выборы на Украине , Юрий Бойко , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Святослав Вакарчук , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба оскорбившего Путина журналиста380
Вертолет с россиянами разбился в Греции39
Кремль сделал заявление о «радиоактивном облаке» над РФ215
Навальному продлят арест
Появились подробности ЧП с самолетом из Москвы52
Видео
00:36
Неудачная посадка лайнера в Колумбии попала на видео
Происшествия В мире
04:23
Новые крылатые ракеты США угрожают Новосибирску
Оружие Армия
07:58
В Крым прибыли немцы
Политика
00:58
«Мы любили друг друга»: Волочкова о романе с Басковым
Шоу-бизнес Статьи
04:02
Поклонская рассказала об исцелении святым во сне
Общество
00:22
Робот в папахе станцевал лезгинку для Рогозина
Наука и техника Технологии
04:56
Решена судьба оскорбившего Путина журналиста
В мире Политика
02:01
«СМСила» Богомолову: в чем уличили Собчак
Общество
06:12
Украинские моряки умерли на Кубани
Происшествия
00:38
Кремль сделал заявление о «радиоактивном облаке» над РФ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение