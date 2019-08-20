Партия Вакарчука отказалась от должности вице-спикера Рады

Партия музыканта Вячеслава Вакарчука "Голос" отказалась от должности вице-спикера Верховной рады , заявил во вторник заместитель главы партии Ярослав Юрчишин.

"Да, это отвечает действительности", — цитирует Юрчишина издание "Зеркало недели".

Он пояснил, что должность вице-спикера "имеет преимущественно церемониальные позиции". "Нас интересуют профессиональные должности", — сказал Юрчишин.

Он добавил, что если бы "Голосу" предлагали позицию первого вице-спикера Рады, то "за такую должность можно было бы побороться", у партии есть "достойные кандидатуры".

Согласно данным ЦИК, "Слуга народа" получит 254 мандата в новой Раде, что позволит им создать однопартийное большинство. Впервые в истории Украины одна партия имеет необходимые 226 голосов для принятия решений, не привлекая при этом другие парламентские силы. Таким образом, партия Зеленского самостоятельно сможет формировать правительство.