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В Судане сформировали суверенный совет 

РИА Новости + ещё 8 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Салих Башир
Формирование Суверенного совета Судана завершено, его приведут к присяге в среду, заявил официальный представитель Военного совета страны Шамс ад-Дин аль-Кабаши.
"Завершено формирование Суверенного совета из 11 членов", — сказал он на пресс-конференции в Хартуме, которую показал телеканал Sky News Arabia.
Суверенный совет на часть переходного периода в 21 месяц возглавит руководитель Переходного военного совета страны Абдель Фаттах аль-Бурхан.
Согласно конституционной декларации, которая заменит Судану основной закон, высшим органом власти в стране на переходный период в три с небольшим года станет Суверенный совет. В его состав войдут пять представителей военных и пять гражданских деятелей, еще один член совета будет избран общим голосованием.
Руководить суверенным советом первые 21 месяц будет представитель военных, оставшиеся 18 — выбранный гражданскими силами политик. Также предполагается сформировать Совет министров. Премьера назовут гражданские силы, а уже сам премьер назначит министров. При этом право выбрать министров силового блока сохранят за собой военные.
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Комментарии
В мире , Sky News , Судан , Хартум
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