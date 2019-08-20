В Судане сформировали суверенный совет

Формирование Суверенного совета Судана завершено, его приведут к присяге в среду, заявил официальный представитель Военного совета страны Шамс ад-Дин аль-Кабаши.

"Завершено формирование Суверенного совета из 11 членов", — сказал он на пресс-конференции в Хартуме, которую показал телеканал Sky News Arabia.

Суверенный совет на часть переходного периода в 21 месяц возглавит руководитель Переходного военного совета страны Абдель Фаттах аль-Бурхан.

Согласно конституционной декларации, которая заменит Судану основной закон, высшим органом власти в стране на переходный период в три с небольшим года станет Суверенный совет. В его состав войдут пять представителей военных и пять гражданских деятелей, еще один член совета будет избран общим голосованием.

Руководить суверенным советом первые 21 месяц будет представитель военных, оставшиеся 18 — выбранный гражданскими силами политик. Также предполагается сформировать Совет министров. Премьера назовут гражданские силы, а уже сам премьер назначит министров. При этом право выбрать министров силового блока сохранят за собой военные.