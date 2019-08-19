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В кабинете замгенпрокурора Украины нашли прослушку 

RT на русском + ещё 3 38 минут назад
Фото: @gp.gov.ua Facebook
В кабинете заместителя генпрокурора Украины Анжелы Стрижевской нашли прослушивающее устройство, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
«В субботу в служебном кабинете заместителя Генерального прокурора обнаружили несанкционированные прослушивающие спецсредства. На место была вызвана следственно-оперативная группа СБУ, которая зафиксировала данный факт», — написала она в Facebook.
По её словам, в данном случае «прослушка» не была санкционирована никем из руководства Генпрокуратуры, и по данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Национальное антикоррупционное бюро регулярно расследует против него от пяти до 15 дел.
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В мире , Украина , Юрий Луценко , Лариса Сарган , Генпрокуратура РФ
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