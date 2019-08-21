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В Исландии простились с первым растаявшим ледником 

BFM.RU + ещё 1 1 час назад
Расположенный на западе Исландии ледник Окйекудль стал первым, растаявшим из-за глобального потепления в этой скандинавской стране. В связи с этим группа ученых и политиков решила организовать «похороны» Окйекудля и установить памятную табличку, чтобы повысить осведомленность общественности о последствиях изменения климата. Об этом сообщает BBC.
«Ок стал первым ледником в Исландии, потерявшим свой статус. В ближайшие 200 лет такая же участь ожидает все наши ледники. Этот памятник здесь, чтобы показать, что мы знаем, что происходит и что нужно сделать. Только вы знаете, удалось нам это или нет», — гласит мемориальная табличка на месте, где был ледник.
Окйекудль образовался около 700 лет назад. В 2014 году он был официально признан мертвым льдом, поскольку утратил способность двигаться.
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В мире , Видео , Экология , Исландия
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