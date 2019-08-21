В Исландии простились с первым растаявшим ледником

Расположенный на западе Исландии ледник Окйекудль стал первым, растаявшим из-за глобального потепления в этой скандинавской стране. В связи с этим группа ученых и политиков решила организовать «похороны» Окйекудля и установить памятную табличку, чтобы повысить осведомленность общественности о последствиях изменения климата. Об этом сообщает BBC.

«Ок стал первым ледником в Исландии, потерявшим свой статус. В ближайшие 200 лет такая же участь ожидает все наши ледники. Этот памятник здесь, чтобы показать, что мы знаем, что происходит и что нужно сделать. Только вы знаете, удалось нам это или нет», — гласит мемориальная табличка на месте, где был ледник.

Окйекудль образовался около 700 лет назад. В 2014 году он был официально признан мертвым льдом, поскольку утратил способность двигаться.