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Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за отказа продать Гренландию 

ТК «Звезда» + ещё 17 1 час назад
Фото: Ron Sachs, Consolidated News Photos, Globallookpress
Дональд Трамп отложил запланированную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Американский лидер Дональд Трамп отложил на неопределенное время встречу с датским премьером Метте Фредериксен в связи с ее отказом обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.
«Дания — очень особенная страна с невероятными людьми, однако, основываясь на комментариях премьер-министра Метте Фредериксен, что она бы не заинтересована в обсуждении вопроса о приобретении Гренландии, я перенесу нашу встречу, запланированную через две недели, на другое время», — написал он в Twitter.
Ранее Трамп в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал CNN, подтвердил, что действительно задумался о покупке Гренландии, так как он имеет стратегическое значение для освоения Арктики.
Однако премьер Дании высказалась против продажи находящейся в составе Королевства острова и выразила надежду, что разговоры в Вашингтоне о его покупке окажутся шуткой.
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Комментарии1
В мире , Дональд Трамп , CNN , Дания
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