Премьер Дании заявила о невозможности продажи Гренландии США

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен исключила возможность продажи Гренландии США . Об этом она заявила в интервью местным СМИ.

По ее словам, Гренландия не продается.

"Гренландия не датская. Гренландия гренландская", — подчеркнула она.

Фредериксен уточнила, что Дания открыта к сотрудничеству по другим торговым вопросам.

Премьер также понадеялась, что заявления президента США Дональда Трампа о желании купить Гренландию были несерьезны.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп рассматривает идею покупки острова Гренландия.