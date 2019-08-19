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Депутат партии «Слуга народа» назвал украинскую журналистку «тупой овцой» 

360tv.ru + ещё 2 34 минуты назад
Фото: Украина.ру
Новоизбранный депутат Рады от партии президента Украины «Слуга народа» Максим Бужанский резко высказался в отношении журналистки издания «Новое время». В своем Теlеgrаm — канале он назвал ее «тупой овцой» из-за слов о своей ностальгии по временам СССР.
«Очередная тупая овца, представляющаяся журналисткой одиозного СМИ НВ, в интервью с представителем «Слуги народа» заявила, что я ностальгирую по СССР и «временам Януковича». Понимаю, что некоторые коллеги слишком сдержаны, чтобы называть вещи своими именами, поэтому, приду им на помощь. Тупая овца из одиозного СМИ», — заявил украинский депутат.
Речь идет об интервью, которое Ольга Духнич брала у главы партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова. В ходе беседы журналистка действительно произносила такие слова в адрес Бужанского.
В свою очередь в самой партии встали на защиту обиженного депутата и попросили представителей СМИ не давать какие-либо оценочные суждения, которые могут способствовать наклеиванию ярлыков на новых политиков.
«Мы понимаем, что высказывания избранного народного депутата Максима Бужанского были хоть чрезмерной и неэтичной, но достаточно понятной реакцией на оценочные суждения», — сказано в сообщении на странице в Facebook.
Реакция и самой Духнич на произошедшее не заставила себя долго ждать. Журналистка назвала ситуацию смешной, а также предположила, что конфликт могли раздуть для хайпа вокруг личности Разумкова.
«Что-то отвечать господину Бужанскому это как попытка выяснить отношения с голубем, который нагадил вам на рукав пальто. Кто из вас этим занимается? Я, например, нет. Голубь живет просто: ест и гадит, ест и гадит», — написала Духнич в Facebook.
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Комментарии1
В мире , Украина , Максим Бужанский , Дмитрий Разумков
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