Депутат партии «Слуга народа» назвал украинскую журналистку «тупой овцой»

Новоизбранный депутат Рады от партии президента Украины «Слуга народа» Максим Бужанский резко высказался в отношении журналистки издания «Новое время». В своем Теlеgrаm — канале он назвал ее «тупой овцой» из-за слов о своей ностальгии по временам СССР.

«Очередная тупая овца, представляющаяся журналисткой одиозного СМИ НВ, в интервью с представителем «Слуги народа» заявила, что я ностальгирую по СССР и «временам Януковича». Понимаю, что некоторые коллеги слишком сдержаны, чтобы называть вещи своими именами, поэтому, приду им на помощь. Тупая овца из одиозного СМИ», — заявил украинский депутат.

Речь идет об интервью, которое Ольга Духнич брала у главы партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова . В ходе беседы журналистка действительно произносила такие слова в адрес Бужанского.

В свою очередь в самой партии встали на защиту обиженного депутата и попросили представителей СМИ не давать какие-либо оценочные суждения, которые могут способствовать наклеиванию ярлыков на новых политиков.

«Мы понимаем, что высказывания избранного народного депутата Максима Бужанского были хоть чрезмерной и неэтичной, но достаточно понятной реакцией на оценочные суждения», — сказано в сообщении на странице в Facebook.

Реакция и самой Духнич на произошедшее не заставила себя долго ждать. Журналистка назвала ситуацию смешной, а также предположила, что конфликт могли раздуть для хайпа вокруг личности Разумкова.