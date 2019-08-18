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Мэр канадской столицы признался в гомосексуализме 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: facebook.com
Мэр Оттавы Джим Уотсон открыто признался в своей гомосексуальности, написав об этом в издании Ottawa Citizen.
"Я — гей. Ну вот, я сказал это или, скорее, написал это. Чтобы озвучить эти два слова, мне потребовалось почти 40 лет, но, как говорят, лучше поздно, чем никогда", — написал 58-летний мэр канадской столицы.
По словам Уотсона, он совершил "большую ошибку", не рассказав об этом раньше.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поблагодарил Уотсона за то, что он поделился своей историей.
"Смелые слова, которые, я уверен, вдохновят жителей Оттавы и всех канадцев не стесняться быть такими, какие они есть", — написал Трюдо в Twitter.
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В мире , Социология , Джастин Трюдо , Джим Уотсон , Оттава
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