Мэр канадской столицы признался в гомосексуализме

Мэр Оттавы Джим Уотсон открыто признался в своей гомосексуальности, написав об этом в издании Ottawa Citizen.

"Я — гей. Ну вот, я сказал это или, скорее, написал это. Чтобы озвучить эти два слова, мне потребовалось почти 40 лет, но, как говорят, лучше поздно, чем никогда", — написал 58-летний мэр канадской столицы.

По словам Уотсона, он совершил "большую ошибку", не рассказав об этом раньше.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поблагодарил Уотсона за то, что он поделился своей историей.