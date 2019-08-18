Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп случайно оскорбил своего сторонника 

Газета.Ru + ещё 3 43 минуты назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Манчестере штата Нью-Гэмпшир случайно оскорбил своего сторонника. Об этом сообщает Fox News.
Мероприятие было посвящено его предвыборной кампании 2020 года.
Во время выступления Трампа на стадионе появилась группа протестующих людей, которых начала выводить охрана.
В этот момент глава государства обратил внимание на одного из мужчин в толпе.
"У этого парня серьезные проблемы с весом. Иди домой. Начни заниматься спортом. Выведите его отсюда, пожалуйста", — сказал Трамп.
Позже выяснилось, что Фрэнк Доусон поддерживал президента и был одет в футболку с надписью "Трамп-2020".
Когда Трампу доложили о его ошибке, он позвонил мужчине и поблагодарил за поддержку, но не извинялся.
Сам Доусон рассказал, что не обижается и все равно любит президента.
Газета.Ru: последние новости
Мэр Оттавы признался в гомосексуальности Миллиардер обвинил Порошенко в выведении с Украины не менее $8 млрд Президент Литвы: "Северный поток - 2" должен учитывать интересы Украины
В мире , США , Фрэнк Доусон , Дональд Трамп
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выборы президента США: в бой идут одни старики41
В переговорах диспетчера и пилота A321 нашли странности22
В деле сбитого «Боинга» MH17 новый поворот693
Елизавета II ввела новый запрет для Меган Маркл4
Глаголевой поставили памятник дивной красоты29
Видео
00:41
Опубликовано видео из салона аварийно севшего А321
Происшествия
01:22
В сливе переговоров экипажа A321 уличили радиолюбителей
Происшествия Катастрофы
01:56
Тайфун «Кроса» изолирует Приморье от внешнего мира
Погода Происшествия
00:54
Басков раскрыл свою связь с Зеленским
Шоу-бизнес Украина
01:06
Сочи сильно подтопило
Погода Общество
02:03
В США захотели российскую «Мертвую руку»
Оружие Армия
01:09
Появилось видео пожара в одесском отеле
Происшествия Пожары
02:49
Врачей проверили после ЧП в Северодвинске
Происшествия Другое
04:52
В Хабаровске экстренно сел пассажирский самолет
Происшествия
01:22
Мародеры разворовывают севший на поле самолет
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение