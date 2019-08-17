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Найдено «ужасающее гигантское» оружие против протестующих 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Сотрудники китайских правоохранительных органов тренируются обращению с «ужасающими гигантскими вилами», которые могут поражать людей током, пишет Daily Mail. Тренировки проходят в спортивном центре в Шэньчжэне неподалеку от границы с Гонконгом, где продолжаются многотысячные акции протеста.
Как предполагает таблоид, если это спецсредство действительно электрическое, то оно способно, в частности, причинять ожоги. Учитывая длину «вил» — почти два с половиной метра — можно также предположить, что это своеобразный электрошокер для захвата отдельных участников протеста либо для контроля толпы, отмечает издание.
На опубликованных 16 августа агентством Reuters фотографиях видно, как один из силовиков размахивал этим спецсредством перед несколькими сослуживцами. В другом случае этот инструмент направляли на одного человека.
Международная правозащитная организация Amnesty International в связи с массовыми акциями протеста в Гонконге ранее предупреждала о недопустимости применения оружия и спецсредств, которые могут причинить человеку боль, но при этом не выведут его из строя.
17 августа в гонконгском парке Тамар собрались почти полмиллиона человек, несмотря на обильные ливни, передает China Daily со ссылкой на данные организаторов мероприятия. Демонстранты выступили против насилия и беспорядков в городе. Параллельно с этой акцией в другом районе собрались участники антиправительственных протестов, они подошли к полицейскому участку и стали забрасывать сотрудников полиции яйцами.
Протесты в Гонконге длятся свыше двух месяцев. Массовые акции начались в июне в ответ на планы районной администрации разрешить выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. Несмотря на отказ властей Гонконга от реализации этих планов, демонстранты стали требовать расследования излишне жестких действий полиции в отношении протестующих и отставки главы администрации региона Кэрри Лам.
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Комментарии18
В мире , Кэрри Лам , Amnesty International , МВД , Reuters , Гонконг , Шэньчжэнь
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