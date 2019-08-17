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Африканцы признались во лжи о россиянах в ЦАР для фильма CNN 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 52 минуты назад
Двое граждан Центральноафриканской Республики признались, что оболгали так называемую ЧВК «Вагнер» в интервью американскому телеканалу CNN, который снимал фильм о россиянах в ЦАР.
Герои фильма про так называемую ЧВК «Вагнера» Родригес Бобосси и Эритье Банале рассказали ФАН, как на самом деле прошла их встреча со съемочной группой CNN. Они признались, что оболгали российских инструкторов и геологов за 100 долларов США.
По информации издания, Кларисса Уорд со съемочной группой приехала в Яву снимать репортаж о русских, но у нее уже был заготовлен сценарий.
«Она вела себя грубо, и центральноафриканцы попытались прогнать ее, но она заявила, что найдет других местных, которые солгут за деньги. Этот аргумент повлиял на решение Родригеса и Эритье, вынудив их согласиться», — говорится в статье.
На самом деле, как указали центральноафриканцы, в этой местности нет российских геологов, а тем более инструкторов.
Родригес и Эритье оказались не единственными центральноафриканцами, которым журналисты CNN предлагали деньги. По информации издания, американцы устроили настоящий кастинг в отеле в Банги, в котором приняли участие около 20 человек. Так, Максим Моконго рассказал, что за ложь о россиянах ему тоже предлагали 100 долларов США.
«Телеканал CNN в очередной раз подтвердил, что является фейковым СМИ, фабрикуя откровенную ложь про деятельность россиян в Африке», — заявил руководитель Федерального агентства новостей (ФАН) Евгений Зубарев.
«Хотелось бы напрямую обратиться к руководству CNN. Если вы отрабатываете заказ Госдепартамента США по очернению России, то признайте это и прекратите называть себя средством массовой информации. Если нет, то вам следует уволить Клариссу Уорд, которая не просто тиражирует фейки, а собственноручно фабрикует их. Как уже доказано, она подкупала ключевых героев своего так называемого «расследования». Ее работа не соответствует высоким стандартам журналистики. CNN, сделайте свой выбор: или вы фабрикуете фейки, или вы сообщаете факты!» — добавил Зубарев.
Напомним, 30 июля 2018 года журналисты Кирилл Радченко, Орхан Джемаль и Александр Расторгуев были убиты в ЦАР, где они снимали кино по заказу проекта Михаила Ходорковского «Центр управления расследованиями».
В январе официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала об обстоятельствах этого преступления.
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В мире , США , Евгений Зубарев , Орхан Джемаль , Кирилл Радченко , Светлана Петренко , Александр Расторгуев , Михаил Ходорковский , Госдеп США , СКР , CNN , РИА ФАН
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