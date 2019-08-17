Африканцы признались во лжи о россиянах в ЦАР для фильма CNN

Двое граждан Центральноафриканской Республики признались, что оболгали так называемую ЧВК «Вагнер» в интервью американскому телеканалу CNN, который снимал фильм о россиянах в ЦАР.

Герои фильма про так называемую ЧВК «Вагнера» Родригес Бобосси и Эритье Банале рассказали ФАН, как на самом деле прошла их встреча со съемочной группой CNN. Они признались, что оболгали российских инструкторов и геологов за 100 долларов США.

По информации издания, Кларисса Уорд со съемочной группой приехала в Яву снимать репортаж о русских, но у нее уже был заготовлен сценарий.

«Она вела себя грубо, и центральноафриканцы попытались прогнать ее, но она заявила, что найдет других местных, которые солгут за деньги. Этот аргумент повлиял на решение Родригеса и Эритье, вынудив их согласиться», — говорится в статье.

На самом деле, как указали центральноафриканцы, в этой местности нет российских геологов, а тем более инструкторов.

Родригес и Эритье оказались не единственными центральноафриканцами, которым журналисты CNN предлагали деньги. По информации издания, американцы устроили настоящий кастинг в отеле в Банги, в котором приняли участие около 20 человек. Так, Максим Моконго рассказал, что за ложь о россиянах ему тоже предлагали 100 долларов США.

«Телеканал CNN в очередной раз подтвердил, что является фейковым СМИ, фабрикуя откровенную ложь про деятельность россиян в Африке», — заявил руководитель Федерального агентства новостей (ФАН) Евгений Зубарев.