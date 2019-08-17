В доме родственника Атамбаева нашли крупную сумму денег

Крупная сумма денег обнаружена в доме родственника экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в ходе обыска, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства внутренних дел Киргизии.

По данным ведомства, в ночь с 8 на 9 августа в рамках досудебного производства по фактам массовых беспорядков в селе Кой-Таш был произведен обыск в доме тестя сына Атамбаева Сейитбека, проживающего в Бишкеке

"В ходе обыска была изъята сумка, оставленная Сейитбеком Атамбаевым в доме тестя на хранение. В указанной сумке были обнаружены 170 000 сомов (2,5 тысячи долларов — Прим. ред.), листы со списками людей, с указанием населенных пунктов, номерами телефонов, а также обнаружены записи с общими расходами на общую сумму 2 225 000 сомов (32 тысячи долларов — Прим. ред.) и 318 тысяч долларов", — заявили в пресс-службе.

По предварительным данным ведомства, "указанные суммы были израсходованы на содержание и финансирование участников митингов и массовых беспорядков".

"В настоящее время данные списки тщательно изучаются, в дальнейшем по ним будет принято законное решение", — уточнили в министерстве.

Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра, несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.

Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении 12 тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.