В США заявили о выводе Порошенко миллиардов долларов

Американский бизнесмен утверждает, что Порошенко вывел с Украины не менее $8 млрд

Пятый президент Украины Петр Порошенко за время пребывания на посту главы государства вывел из страны не менее $8 млрд Об этом заявил в интервью украинскому изданию "Страна" американский миллиардер украинского происхождения Сэм Кислин.

"Только Порошенко за время президентства вывел с Украины не меньше $8 млрд Только по известным мне фактам через госкомпанию "Центрэнерго" было выведено от $700 млн до $800 млн", — сказал он.

Бизнесмен сообщил, что в США возбуждены несколько уголовных дел, одно из них касается возможного выведения за рубеж средств транша Киеву от Международного валютного фонда в размере $1 млрд

"Есть основания полагать, что все эти деньги ушли не по назначению, их вывели в виде рефинансирования на коммерческие банки, а дальше они разошлись по карманам. Все это делалось по распоряжению Порошенко", — заявил Кислин.

Он отметил, что прибыл на Украину, чтобы встретиться с новым руководством страны, в том числе по делам, которые расследуются в отношении Порошенко. Миллиардер также заявил, что при действующем генпрокуроре Украины Юрии Луценко расследование вряд ли продвинется, поскольку Порошенко и генпрокурор — "коррупционеры, которые работали не на свой народ, а на свои карманы, и украли очень много денег". Между тем, заявил бизнесмен, он может посодействовать расследованию против предыдущей власти и для этого может привлечь экспертов международных правоохранительных органов. Кислин сообщил, что у него уже состоялся ряд встреч на Украине, в том числе с и.о. главы Службы безопасности Иваном Бакановым.

При Порошенко Кислину был запрещен въезд на Украину за то, что он разоблачил коррупционные схемы президента. Бизнесмен рассказал о схеме, связанной с закупкой угля, которую, по его словам, в 2016 году "лично разработал и внедрил Порошенко". В видеообращении, размещенном на YouTube 24 марта, Кислин сообщил, что предложил изменить схему поставок угля на Украину, при которой цена этого вида топлива не превышала бы $50 за тонну, тогда как "Порошенко и его банда зарабатывали по $100 с каждой тонны". Кислин заявлял, что в коррупционную схему были вовлечены "генпрокурор, руководитель Службы безопасности, глава Национального антикоррупционного бюро, руководство Совета национальной безопасности и обороны и министры правительства".