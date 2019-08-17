Французский дипломат призвал наладить отношения с Россией

Необходимо вновь «связать Россию с Европой» и исправить непоследовательную политику Запада, подтолкнувшую Москву к Пекину. Об этом Ведрин заявил в интервью газете Figaro.

По словам дипломата, Франция и Россия могут сотрудничать в военной, ядерной, космической и цифровой областях.

"Нужно восстанавливать, начиная практически с нуля, политику контроля за вооружением и сбалансированного разоружения", — сказал Ведрин.