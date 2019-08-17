Глава МИД Польши предложил средство «устрашения» России

"Присутствие американских войск в Польше играет очень важную, отпугивающую роль, намного более важную, нежели их дальнейшее присутствие на Западе. Россия дважды подумает, прежде чем прибегнуть к военным средствам, если увидит присутствие международных войск в Польше, тем более американских", — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Министр также выразил надежду, что во время предстоящего визита президента США Дональда Трампа в Польшу планы по перемещению некоторой части американских солдат в Восточную Европу будут конкретизированы.

В начале лета Вашингтон и Варшава договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9. США также заявили о намерении увеличить численность своих военнослужащих на одну тысячу человек с нынешних 4,5 тысячи, которые находятся в составе американской бронетанковой бригады и многонациональной батальонной группы.

В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе — в общей сложности 35 тысяч. К ним относятся 17 тысяч американских и 12 тысяч немецких гражданских лиц, которые трудоустроены в ВС США.