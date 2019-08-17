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Госдеп прокомментировал налоговую политику Украины 

RT на русском + ещё 2 16 минут назад
Фото: ТАСС
Госдеп США распространил доклад, в котором говорится, что налоговая политика Украины не отвечает требованиям по прозрачности.
Украина по-прежнему находится в списке стран, чья налоговая политика не отвечает требованиям по прозрачности, несмотря на улучшения в сфере бюджетной политики, следует из доклада госдепартамента США, посвящённого анализу налоговой прозрачности за 2018 год.
«Не все ассигнования на государственные предприятия и доходы были отражены в общедоступных документах, хотя аудит крупных государственных предприятий улучшился», — цитирует РИА Новости американское ведомство.
Также отмечается, что у госдепартамента есть претензии к процессу выдачи лицензий и контрактов на добычу природных ресурсов.
25 мая генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура в течение трёх лет вынесла 2876 приговоров коррупционерам, вернув в государственный бюджет 125 млрд гривен.
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В мире , Юрий Луценко , Генпрокуратура РФ , Госдеп США , РИА Новости
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