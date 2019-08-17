Читатели испанской онлайн-газеты El Confidencial раскритиковали сближение своего истребителя с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу. Инцидент произошел 14 августа в небе над Балтикой. На комментарии обратила внимание «Газета.Ru».
Истребитель НАТО F-18, принадлежащий испанским ВВС, подлетел к самолету Шойгу на близкое расстояние. Его оттеснили российские Су-27. Минобороны опубликовало видео перехвата.
Многие комментаторы заметки в El Confidencial выразили недоумение тем, что испанские ВВС делали в районе Балтики.
«Мы оказались там только для того, чтобы служить интересам американской империи, а не Испании. Самым большим страхом Соединенных Штатов всегда было политическое и экономическое сотрудничество между Россией и остальной Европой», — заявил читатель Estado_de_Derecho.
В свою очередь, Cheminola2 сообщил, что «на этот раз ничего не произошло. Надеюсь, в следующий раз тоже обойдется».
Комментатор с ником Iturbide заявил, что «западные границы Российской империи не являются областями, которые затрагивают наши стратегические интересы. Россия не является нашей страной-конкурентом, скорее, она является хорошим покупателем нашей продукции (которая сейчас гниет в магазинах из-за бойкота ЕС)».