Пока вы не уснули: Как санкции помогли России 

От Путина уходит один из самых опытных советников
Советник Владимира Путина Сергей Глазьев покинет администрацию президента, сообщают «Известия».
Россию обвинили в терроре украинских рыбаков
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России незаконно задерживают украинских рыбаков в Азовском море. Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).
Подарок США: как санкции помогли России
Санкции США неожиданно начали приносить прибыль России. Запрет на импорт иранской и венесуэльской нефти позволил российским компаниям заработать почти $1 млрд При этом котировки Brent выросли.
«Ипотечная нефть»: россиянам стоит готовиться к худшему
Кредитная петля, затягивающаяся на шее все большего количества россиян уже не выглядит исключительно метафорой, ситуация принимает поистине угрожающий масштаб и способна привести уже не только к экономическим, но и социально-политическим последствиям.
Командир севшего в поле Airbus принес извинения
Командир «Аэробуса» с отказавшими двигателями, посадивший его на поле без жертв, «немножко даже виноват» перед пассажирами. Об этом, как сообщает ТАСС, сам Дамир Юсупов заявил на пресс-конференции.
Россиянам усложнят покупку билетов
Россиянам придется предъявлять документы при пополнении своих транспортных карт, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Россияне отравились маслом, один умер
Жители Ульяновской области попали в больницу после отравления, скорее всего причинйо стало подсолнечное масло домашнего производства, семь человек пострадали, один из них умер, среди отравившихся двое детей, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
Россиянам может грозить новый штраф
Президент общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев направил письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением ввести в административный кодекс статью за выгул опасных собак без намордника.
Тарасов предложил изменить закон о разводах
Экс-футболист сборной России и московского «Локомотива» предложил изменить российское законодательство в части разводов, сообщили СМИ.
За какие нарушения ПДД водителя лишат прав?
Car.ru
Многие автолюбители ошибочно считают, что они могут лишиться прав только в случае серьезного нарушения. Тем не менее, следует учитывать, что в КоАП есть несколько положений, где говорится, что пешеходом можно стать даже за мелкие нарушения, об этом стоит рассказать подробнее.