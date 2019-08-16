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Пока вы не уснули: Как санкции помогли России 

Рамблер 22 минуты назад

От Путина уходит один из самых опытных советников

Советник Владимира Путина Сергей Глазьев покинет администрацию президента, сообщают «Известия».

Россию обвинили в терроре украинских рыбаков

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России незаконно задерживают украинских рыбаков в Азовском море. Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

Подарок США: как санкции помогли России

Санкции США неожиданно начали приносить прибыль России. Запрет на импорт иранской и венесуэльской нефти позволил российским компаниям заработать почти $1 млрд При этом котировки Brent выросли.

«Ипотечная нефть»: россиянам стоит готовиться к худшему

Кредитная петля, затягивающаяся на шее все большего количества россиян уже не выглядит исключительно метафорой, ситуация принимает поистине угрожающий масштаб и способна привести уже не только к экономическим, но и социально-политическим последствиям.

Командир севшего в поле Airbus принес извинения

Командир «Аэробуса» с отказавшими двигателями, посадивший его на поле без жертв, «немножко даже виноват» перед пассажирами. Об этом, как сообщает ТАСС, сам Дамир Юсупов заявил на пресс-конференции.

Россиянам усложнят покупку билетов

Россиянам придется предъявлять документы при пополнении своих транспортных карт, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Россияне отравились маслом, один умер

Жители Ульяновской области попали в больницу после отравления, скорее всего причинйо стало подсолнечное масло домашнего производства, семь человек пострадали, один из них умер, среди отравившихся двое детей, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.

Россиянам может грозить новый штраф

Президент общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев направил письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением ввести в административный кодекс статью за выгул опасных собак без намордника.

Тарасов предложил изменить закон о разводах

Экс-футболист сборной России и московского «Локомотива» предложил изменить российское законодательство в части разводов, сообщили СМИ.

За какие нарушения ПДД водителя лишат прав?

Car.ru
Многие автолюбители ошибочно считают, что они могут лишиться прав только в случае серьезного нарушения. Тем не менее, следует учитывать, что в КоАП есть несколько положений, где говорится, что пешеходом можно стать даже за мелкие нарушения, об этом стоит рассказать подробнее.
Комментарии
В мире , Видео , Григорий Березкин , Марат Аманлиев , Сергей Глазьев , Владимир Путин , Вячеслав Володин , ФСБ , Администрация Президента РФ , Минздрав РФ , СБУ , Локомотив , Госдума , газета "Известия" , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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