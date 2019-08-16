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Китайский танкер сменил имя и уплыл от санкций США 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: marinetraffic.com/ Lenta.ru
Пойманный на перевозке иранской нефти крупный китайский танкер Pacific Bravo сменил название, чтобы избежать санкций США. Он отключил транспондер, позволяющий другим судам определять его положение, когда направлялся в Малаккский пролив. Спустя полтора месяца судно появилось за 1,5 тысячи километров от места пропажи, пишет Reuters.
Власти США пригрозили азиатским портам санкциями, если они пустят Pacific Bravo. С 5 июня местоположение судна стало невозможно определить. Но 18 июля транспондер танкера включился в Порт-Диксоне, Малайзия. Понять, что Latin Venture и есть Pacific Bravo помог идентификационный номер устройства (IMO9206035). Остальные параметры у танкеров также совпали.
Нефтяной брокер компании StarFuels в Дубае Мэтт Стэнли (Matt Stanley) заметил, что единственная правдоподобная версия произошедшего — желание владельца судна обмануть всех в вопросе санкций с помощью элементарных действий.
Танкер Latin Venture принадлежит Kunlun Holdings, базирующейся в Шанхае и имеющей офис в Сингапуре. Он способен перевозить два миллиона баррелей нефти. В компании не ответили на запрос агентства.
Санкции США за покупку иранской нефти введены в ноябре 2018 года. Поначалу для ряда стран, в том числе Китая, Индии, Японии, Южной Кореи, Италии, Греции, было сделано исключение. В апреле американская администрация объявила, что не станет продлевать послабления. С того момента наказание грозит всем покупателям нефти из Ирана. Таким образом, как объяснили в Белом доме, США хотят свести доходы Тегерана от покупки нефти к нулю. В ответ иранские власти заявили, что продолжат продавать свою нефть на сером рынке и не считают свои действия мошенничеством.
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В мире , Reuters , Малайзия , США
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