Смертельные украинские эпидемии несут угрозу России

На Украине продолжается распространение опаснейшей болезни — кори. Растет число не только заболевших, но и погибших. Что вызвало вспышку этой инфекции, почему Киев не объявляет эпидемию официально, какие еще аналогичные болезни угрожают жителям Украины — и как происходящее в соседней стране непосредственно касается нас, жителей России?

В Киеве бьют тревогу. В администрации города внезапно осознали, что в столице Украины — рекордная вспышка кори. Да не просто рекордная, а за весь период независимости, за все вот уже почти 28 лет.

Рекордная — это 5 тысяч заболевших за I полугодие. Не перепутайте — это в одном только Киеве. Всего же с 6 декабря прошлого года по 9 августа нынешнего корью на Украине заболели более 57 тыс. человек (почти 27 тыс. взрослых и 30 тыс. детей), 18 заболевших умерли.

В столичном департаменте здравоохранения призывают не расслабляться и предупреждают, что это далеко не пик: «…дети… возвращаются после летнего отдыха из всех уголков страны, в сентябре пойдут в детские сады и школы, и мы будем иметь новую вспышку. И не только кори. Сейчас, к сожалению, уместно предвидеть и рост заболеваемости другими опасными для взрослых и детей болезни, например — дифтерией».

Подумаешь, 100 тысяч

Человек привыкает ко всему. Ещё 10 лет назад фраза «57 тыс. заболевших корью за последние 9 месяцев» звучала бы как начало трейлера какого-нибудь голливудского фильма о всемирной эпидемии. Сейчас — нет. Чего удивляться и охать, если за 2018 год было примерно столько же — 54 тысячи. Ну да. до конца года заболеют ещё тысяч 20-25, но масштаб примерно тот же. В общем, как в том анекдоте: «Ну да, ужас, но не ужас-ужас».

В целом же корь на Украине свирепствует уже третий год подряд, за это время заболели более 100 тыс. человек. А Украина держится в верхней части списка стран по количеству заболевших на 100 тыс. населения. В Европе она и вовсе безусловный лидер, а в мире уступает только Мадагаскару (270 и 170 человек соответственно). Это много или мало? Ну к примеру в занимающей третье место Демократической Республике Конго — всего 111 человек. А Конго , как известно, даже по африканским меркам страна крайне неблагополучная.

Кстати, термин «эпидемия» для описания текущей ситуации используется только в СМИ. Официально эпидемии кори на Украине нет.

«Мы не будем объявлять эпидемию», — так отрезала и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун в начале февраля.

И это после того, как за январь прибавилось 15 тыс. заболевших. С тех пор ничего не изменилось, разве что после январского пика темпы распространения снизились и нового пика врачи ждут с началом учебного года. Но и это позицию Минздрава не меняет: корь есть, тысячи заболевших есть, эпидемии нет.

Борцы со здравым смыслом

Причина, по которой Украина соседствует с Конго и Мадагаскаром — смерть Антона Тищенко в 2008 году. Тогда СМИ подхватили и разнесли слух: смерть вызвана некачественной вакциной от кори. Потом оказалось, что вакцина ни при чём, но опровержениям уже никто не верил и на этой лжи выросло целое поколение детей антивакцинальщиков. В результате в 2016 году, накануне эпидемии, дела с вакцинацией детей обстояли хуже некуда: 31% привитых от КПК (корь, паротит, краснуха). Даже в Африке этот процент выше.

Ну а дальше, как говорится, дело техники. У взрослого человека может и не быть иммунитета, даже если его регулярно прививали. Но ему практически нечего опасаться, пока работает коллективный иммунитет, т.е. большинство (более 90%) привиты. А вот когда привиты менее трети, риск напороться на носителя резко возрастает и это запускает цепную реакцию.

Виноват ли в эпидемии нынешний Минздрав Украины и его глава Супрун лично? С одной стороны вроде бы и нет. И.о. министра она стала в 2016 году, получив все эти беды от прошлой власти. С другой же, как раз Супрун отказалась признать эпидемию эпидемией (как же — риск сорвать Петру Порошенко выборы!). Как раз Супрун, придя в министерство в августе 2016 года, приостановила закупку всех вакцин — в том числе и от кори. Ещё бы, ведь до того Украина закупала вакцину от кори в России.

Сейчас это уже подзабылось, а в 2016-2017 гг сознательные украинские мамочки бились в истерике: и хотят привить ребёнка, а нечем. Голь на выдумки хитра: ездили в «прививочные туры» кому куда ближе — в Россию, в Беларусь, в Польшу.

Правдами и неправдами везли вакцину домой — своим детям, детях друзей. На kidstaff’е и прочих аналогичных ресурсах собирались группы желающих, кто-то доставал оборудование со специальным температурным режимом, кто-то находил медсестёр, готовых колоть вакцину, которой официально в стране нет…

Всё это безумие прекратилось не так давно, но не факт, что не повторится — в сентябре правительство уйдёт в отставку. И пока новый министр не «порешает вопросы» с импортёрами, закупки медпрепаратов будут стоять. Вакцин в том числе.

Сегодня бороться с антивакцинальщиками министерство пробует драконовскими мерами — отлучением непривитых детей от детских садов и школ. Но эффект сомнителен. Достаточно вбить в поиск запрос «купить справку о прививках» с указанием города. Цена вопроса в Киеве — 60-80 долл. Но это если через контору делать. А напрямую с медсестрой договариваются и за 100 грн.

Скрытая угроза

За сотнями тысяч заболевших корью незаметно, что с вакцинацией от дифтерии ситуация практически такая же аховая, какой она была до начала эпидемии кори. В 2016-м процент вакцинированных детей падал до 21%, сегодня — на уровне 70%. В прошлом году заболело 10 человек, в этом — пока двое. Но если грянет — корь покажется лёгким насморком.

до половины больных дифтерией без введения специальной сыворотки умирает. При введении процент смертности снижается до 20%. А сыворотки нет: срок годности последних запасов истёк в мае 2019 года. И закупки пока не ожидается, в Минздраве надеются только на гуманитарную помощь ВОЗ, там обещали выделить Украине 200 доз. И если вдруг что — взять больше будет неоткуда. Дело в том, что

«Сам рынок сывороток — маленький. Большинство стран сосредоточены на вакцинации», — поясняет руководитель патронатной службы министра здравоохранения Станислав Грещишин. К тому же Украина традиционно усложняет себе жизнь, поскольку купить российскую сыворотку за бюджетные деньги не сможет: она, мол, не прошла переквалификацию ВОЗ.

ВОЗ, это конечно авторитетно. А вот что пишет в facebook заведующая кафедрой инфекционных болезней медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская «Пожалуйста, кто-нибудь, обеспечьте нас сыворотками, даже на черном рынке их купить невозможно».

Последнюю эпидемию дифтерии, накрывшую Украину в 90-х, разгребала как раз Голубовская и её коллеги. Украина тогда, что называется, пропетляла на ещё советских запасах в 100 тыс. доз. Так что в этот раз украинцам придётся либо драться за подачку ВОЗ либо искать сыворотку самостоятельно.

И это проблема не только Украины. Достаточно вспомнить, что каждый год в Россию приезжают 4-4,5 млн украинцев. В условиях эпидемии каждый из них потенциальный носитель.

Очевидно, что в ближайшие годы кардинально ситуация с вакцинацией на Украине не улучшится. А её правительство скорее совершит коллективное самоубийство, нежели пойдёт на закупку вакцин и сыворотки в РФ. Отсюда вывод: если не готовится Украина, нужно готовиться самим. Активно бороться с отечественными антивакцинальщиками, запасаться сывороткой — не исключено, что украинцы будут приезжать за ней в частном порядке, как это уже бывало в случаях с ботулизмом, укусами пауков и змей. Разумеется, в сферу действия российского здравоохранения (хотя бы в части борьбы с инфекционными заболеваниями) следует включить и территории ЛДНР.