Бывший премьер Киргизии госпитализирован из СИЗО

«В связи с ухудшением состояния здоровья Исаков был доставлен в больницу», — сообщил официальный представитель Госкомитета национальной безопасности Рахат Сулайманов.

У него обнаружен синдром позвоночной артерии. Болезнь возникает в результате нарушения кровообращения в головном мозге из-за защемления позвоночных артерий.

Исаков находится в СИЗО с лета прошлого года. Его обвиняют в коррупции при модернизации Бишкекской ТЭЦ.

Политик был соратником бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева , которому предъявлены обвинения в организации убийства и других особо тяжких преступлений. Также экс-главу государства обвиняют в организации массовых беспорядков, захвате заложников и применении насилия против представителя власти. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

7 августа киргизский спецназ пытался задержать Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш под Бишкеком. Сторонники бывшего президента дали бой силовикам. На следующий день спецназ снова попытался схватить Атамбаева, и столкновения продолжились. После третьей попытки штурма политик сдался властям. В ходе столкновений пострадали 136 человек, 14 находятся в больницах, один спецназовец погиб. Позднее Атамбаев сдался властям.