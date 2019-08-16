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СМИ: Атамбаева обвинили в незаконном присвоении земельного участка в селе Кой-Таш 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Генеральная прокуратура Киргизии обвинила бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева в незаконном получении в собственность участка земли в селе Кой-Таш Чуйской области. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
"В результате противоправных действий отдельных должностных лиц государственных органов и иных лиц Алмазбек Атамбаев расширил незаконно полученный им в собственность земельный участок ОАО "ТНК Дастан" площадью 2,7 гектара, расположенный в селе Кой-Таш Аламединского района", — цитирует Генпрокуратуру агентство 24.kg.
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В мире , Другое , СНГ , Алмазбек Атамбаев , Генпрокуратура РФ , Кыргызстан
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