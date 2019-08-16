Порошенко снова назвал себя президентом Украины 

Бывший президент Украины Петр Порошенко в своей электронной декларации называет себя действующим главой государства. Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на данные Национального агентства противодействия коррупции.
По информации издания, в декларации, которую политик подал 7 августа, указано, что местом работы Порошенко является Администрация президента, а занимаемая им должность — президент Украины.
Кроме того, согласно документу, Порошенко в последние месяцы получил более 150 миллионов гривен (391 миллион рублей) дивидендов от корпоративного инвестиционного фонда «Прайм Эссетс Кэпитал» и акционерного общества «Международный инвестиционный банк».
15 августа сообщалось, что партия Порошенко «Европейская солидарность» готовит представление в Конституционный суд о незаконности создания Государственного бюро расследований. Бывший президент обвинил бюро в работе на юриста Андрея Портнова, по материалам которого в ведомстве возбуждено шесть дел только лично против Порошенко. Всего в отношении политика и его окружения расследуется 14 дел.
Петр Порошенко во втором туре выборов президента Украины, прошедшем 21 апреля, набрал более 24 процентов голосов, проиграв своему оппоненту Владимиру Зеленскому, за которого проголосовали 73,23 процента избирателей.