Порошенко назвал себя президентом Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко указал в электронной декларации, что является действующим президентом страны и работает в Администрации президента . Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на данные на сайте Национального агентства противодействия коррупции.

Декларация была подана 7 августа. В ней говорится, что Порошенко занимает должность президента Украины, а в качестве места работы указана Администрация президента.

Также из документа следует, что Порошенко в конце июля — начале августа текущего года вывел более 150,5 миллионов гривен дивидендов от публичного акционерного общества «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд „Прайм Эссетс Кэпитал“ и акционерного общества „Международный инвестиционный банк“