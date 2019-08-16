Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко назвал себя президентом Украины 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Фото: пресс-служба президента Украины/ТАСС
Бывший президент Украины Петр Порошенко указал в электронной декларации, что является действующим президентом страны и работает в Администрации президента. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на данные на сайте Национального агентства противодействия коррупции.
Декларация была подана 7 августа. В ней говорится, что Порошенко занимает должность президента Украины, а в качестве места работы указана Администрация президента.
Также из документа следует, что Порошенко в конце июля — начале августа текущего года вывел более 150,5 миллионов гривен дивидендов от публичного акционерного общества «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд „Прайм Эссетс Кэпитал“ и акционерного общества „Международный инвестиционный банк“.
Накануне глава Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба сообщил, что партия Порошенко „Европейская солидарность“ готовит представление в Конституционный суд о незаконности создания ГБР. Напомним, в ГБР открыто 12 уголовных производств в отношении экс-президента и его окружения.
Комментарии28
В мире , Украина , Роман Труба , Петр Порошенко , Администрация Президента РФ , МИ-банк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП с А321: Путин принял решение по пилотам349
«Дурень думкой богатеет»: В Крыму ответили Зеленскому7
Пираты захватили трех россиян64
Отказавшемуся от титула вору в законе предрекли расправу2
США начинают новый передел мира186
Видео
02:29
Командир севшего в поле Airbus принес извинения
Происшествия
01:08
​«Двигатель начал отказывать»: пассажир о ЧП с А-321
Происшествия
00:57
Жертвой масла стал второй россиянин
Происшествия
00:44
Названы районы Приморья с опасной паводковой ситуацией
Катастрофы Общество
00:40
«Коньячный стрелок» из Подмосковья оказался иностранцем
Криминал Происшествия
00:36
У КНДР появилось гиперзвуковое оружие
Оружие Армия
01:01
Спецназовец пошел на штурм квартиры и потерпел неудачу
Происшествия
00:36
США пригрозили всем, кто связан с иранским танкером
В мире
00:55
Штурм спецназа пошел не по плану
Происшествия
04:43
Надежда на демократов: что может спасти СНВ-3
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение