НАБУ открыло дело против главы СБУ Грицака

Отмечается, что дело было открыто на основании постановления следственного судьи Соломенского райсуда Киева.

Поводом для начала расследования послужило утверждение заявителя о том, что Грицак, а также первый замглавы СБУ и другие должностные лица фальсифицировали доказательства обвинений в уголовных делах.

Таким образом, предварительная правовая квалификация преступления — статья УКУ о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности. О подозрении пока никому сообщено не было.