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НАБУ открыло дело против главы СБУ Грицака 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Reuters
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 8 августа начало досудебное расследование в отношении главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака. Об этом 16 августа сообщили «Буквы» со ссылкой на НАБУ.
Отмечается, что дело было открыто на основании постановления следственного судьи Соломенского райсуда Киева.
Поводом для начала расследования послужило утверждение заявителя о том, что Грицак, а также первый замглавы СБУ и другие должностные лица фальсифицировали доказательства обвинений в уголовных делах.
Таким образом, предварительная правовая квалификация преступления — статья УКУ о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности. О подозрении пока никому сообщено не было.
Ранее Верховная Рада отказалась поддержать проекты постановлений президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Грицака, министра обороны Степана Полторака и министра иностранных дел Павла Климкина.
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Комментарии
В мире , Украина , Василий Грицак , Степан Полторак , Павел Климкин , Владимир Зеленский , СБУ , Верховная Рада
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