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СМИ: суд на Украине освободил россиянина Мефедова под залог 

ТАСС + ещё 2 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Центральный районный суд Николаева постановил освободить гражданина России Евгения Мефедова, обвиняемого по делу об участии в массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, при условии внесения залога в размере 135 тысяч гривен ($5,3 тыс.). Об этом в пятницу сообщает украинское издание "Таймер".
"Центральный районный суд Николаева постановил освободить из СИЗО Сергея Долженкова и Евгения Мефёдова, если за них внесут залог в размере 135 тысяч гривен за каждого", — говорится в сообщении.
Мефедов в числе других представителей "антимайдана" в сентябре 2017 года был оправдан по делу об организации беспорядков в Одессе в мае 2014 года, когда в результате поджога Дома профсоюзов погибли 48 человек. При этом сразу после оглашения приговора сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины предъявили Мефедову и Долженкову новое обвинение по статье "Сепаратизм", после чего их вновь отправили под арест.
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Комментарии
В мире , Украина , Сергей Долженков , Евгений Мефедов , Генпрокуратура РФ , СБУ , ФСИН
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