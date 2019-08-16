Центральный районный суд Николаева постановил освободить гражданина России Евгения Мефедова, обвиняемого по делу об участии в массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, при условии внесения залога в размере 135 тысяч гривен ($5,3 тыс.). Об этом в пятницу сообщает украинское издание "Таймер".
"Центральный районный суд Николаева постановил освободить из СИЗО Сергея Долженкова и Евгения Мефёдова, если за них внесут залог в размере 135 тысяч гривен за каждого", — говорится в сообщении.
Мефедов в числе других представителей "антимайдана" в сентябре 2017 года был оправдан по делу об организации беспорядков в Одессе в мае 2014 года, когда в результате поджога Дома профсоюзов погибли 48 человек. При этом сразу после оглашения приговора сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины предъявили Мефедову и Долженкову новое обвинение по статье "Сепаратизм", после чего их вновь отправили под арест.