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Лукашенко пригрозил чиновникам «жесточайшими разборками» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Белоруссии Александр Лукашенко назвал «вопиющей бесхозяйственностью» ситуацию с падежом скота в республике. С жесткими заявлениями он выступил в ходе рабочей поездки в Стародорожский район Минской области.
Лукашенко пообещал, что за падеж скота «ответят все».
«Это вопиющая бесхозяйственность, это просто преступление. По падежу скота разборки будут жесточайшие», — приводятся его слова в сообщении на сайте главы белорусского государства.
Президент Белоруссии пообещал, что по итогам года будет подсчитано, сколько погибло скота в каждой области и в целом по стране.
Ранее Лукашенко назвал условия, в которых живут коровы агрохолдинга «Купаловское», Освенцимом. Он заявил, что и на улице, и под крышей «кладбище». После визита в агрохолдинг глава Белоруссии провел кадровую чистку.
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В мире , СНГ , Александр Лукашенко
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