Зеленский украсил свой кабинет пингвинами и шаурмой

Речь идет о картинах, которые выбрал президент Украины для своего офиса.

Изображения пингвинов в Верховной раде , палатки с шаурмой, обнаженная девушка в подземном переходе и отдыхающих на пляже люди — картины с таким содержанием появились в офисе новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского

По словам заместителя директора музея истории Киева Татьяны Костенко, все полотна написаны современными украинскими художниками.

«Понимаю ваш интерес к выбору президентом (лично) и его ближайшим окружением картин современных, в основном, молодых художников из коллекции музея», — написала она в своем Facebook.

Ранее Зеленский обратился к чиновникам с просьбой не вешать в кабинетах его портретов, аргументировав это высказыванием, что «президент — не икона, президент — не портрет».

Более того, накануне новоизбранный президент Украины отказался принимать в подарок свой гипсовый бюст, который начали продавать в Сети.