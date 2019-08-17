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Зеленский украсил свой кабинет пингвинами и шаурмой 

ТК «Звезда» + ещё 13 26 минут назад
Фото: Татьяна Костенко, Facebook
Речь идет о картинах, которые выбрал президент Украины для своего офиса.
Изображения пингвинов в Верховной раде, палатки с шаурмой, обнаженная девушка в подземном переходе и отдыхающих на пляже люди — картины с таким содержанием появились в офисе новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.
По словам заместителя директора музея истории Киева Татьяны Костенко, все полотна написаны современными украинскими художниками.
«Понимаю ваш интерес к выбору президентом (лично) и его ближайшим окружением картин современных, в основном, молодых художников из коллекции музея», — написала она в своем Facebook.
Ранее Зеленский обратился к чиновникам с просьбой не вешать в кабинетах его портретов, аргументировав это высказыванием, что «президент — не икона, президент — не портрет».
Более того, накануне новоизбранный президент Украины отказался принимать в подарок свой гипсовый бюст, который начали продавать в Сети.
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Комментарии
В мире , Конфликты , Политика , Украина , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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