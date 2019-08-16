Офис Зеленского украсили картинами с шаурмой

Президент Украины Владимир Зеленский для оформления своего офиса выбрал работы современных украинских художников, на которых изображены депутаты-пингвины и киоск с шаурмой, рассказала первый замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко.

«Стены украшают работы современных украинских художников, которые гарант выбрал лично из коллекции музея для представления их в офисе президента», — написала Костенко в Facebook.

На опубликованных Костенко фотографиях картин изображены депутаты в зале Рады, изображенные в виде пингвинов, обнаженная в подземном переходе и ларек с шаурмой.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский разместил у себя в Istagram фото с шаурмой, которое подписал: «Если у тебя напряженный график, шаурма тоже может быть решением».