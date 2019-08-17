На Украине поймали сбежавшего «короля наркоинтернета»

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала сбежавшего основателя международной онлайн-сети распространения наркотиков Амоса Дова Сильвера. Об этом в субботу, 17 августа, сообщается на сайте ведомства.

Также задержаны трое сотрудников СБУ, которые подозреваются в содействии мужчине. В ближайшее время он будет экстрадирован в Израиль в соответствии с действующим законодательством.

Сильвер сбежал 15 августа из аэропорта Борисполь . Сообщалось, что ему удалось уйти из поля зрения сотрудников правоохранительных органов , когда он прошел вместе с ними паспортный контроль и с него сняли электронный браслет. Утверждалось, что «король наркоинтернета» исчез после того, как зашел в зону duty free.

По информации издания «Страна», за Сильвером не уследили сотрудники СБУ, которые вели его дело и сопровождали в аэропорту. На стойке проверки багажа у одного из них нашли нож в ручной клади, и тот начал доказывать, что имеет право перевозить такие вещи.

«В суматохе наркобарон просто развернулся и убежал. И они просто не смогли его догнать», — сказал источник портала.

Амоса Дова Сильвера обвиняют в создании крупнейшей международной онлайн-сети распространения марихуаны. Он является гражданином Израиля и США. Сильвера арестовали в Киеве 15 марта текущего года по запросу властей Израиля. Решение о его депортации было принято судом, но украинская сторона не известила об этом израильскую и проводила депортацию самостоятельно.