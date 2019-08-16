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Умерла голландская принцесса Кристина 

ТАСС 1 час назад
Фото: Wikimedia Commons
Голландская принцесса Кристина ушла из жизни в пятницу утром на 72-м году жизни. Об этом сообщила Информационная служба правительства Нидерландов.
По ее данным, принцесса умерла в своих покоях во дворце Нордейнде в Гааге. На протяжении последних лет она страдала от рака костей.
Кристина родилась 18 февраля 1947 года. Названная принцессой Марейке, она была четвертой и самой младшей дочерью принцессы Юлианы и принца Бернарда. Позднее она изменила свое имя на Кристину. Она приходилась тетей действующему королю Нидерландов Виллему-Александеру и сестрой бывшей королеве Беатрикс.
"Мы опечалены кончиной нашей дорогой сестры и тети, — отмечается в сообщении, распространенном от имени королевской семьи. — Кристина была прекрасным человеком с очень добрым сердцем. Своим музыкальным талантом ей удалось затронуть души многих людей. У нас сохранилось множество прекрасных воспоминаний о ней".
Принцесса являлась одним из наименее известных широкой публике членов голландской королевской семьи, поскольку еще в молодости отказалась от притязаний на трон и жизни в центре внимания общественности. Она жила в США и Италии, в 1975 году вышла замуж и родила троих детей. В 1996 году развелась.
Закрытая церемония прощания с принцессой пройдет во дворце Нордейнде.
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Комментарии1
В мире , Гаага
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