Эксперт: Покупкой Гренландии Трамп обнулит позиции России в Арктике

Политолог-американист Борис Межуев пояснил, что в последнее время интересы США направлены в сторону Арктики, которая становится значимым местом экономической и военной конкуренции.

«США занимают в Арктике незначительное место. Конечно, они хотят усилить свою позицию. Если со стороны запада и востока будет американское присутствие, тогда претензии России на Северный морской путь уже станут не такими очевидными. Придется взаимно обнулять позиции России и США, северный морской проход будет осложнен двойным контролем Америки», — сказал эксперт.

По его мнению, если Трамп купит Гренландию, это будет фантастическое событие.

«Для многих это станет шоком, а для американского избирателя появится повод поддержать Трампа на выборах. Однако остается много вопросов, в первую очередь, касающихся юрисдикции ЕС. Конечно, Дания очень зависима от США, поэтому ожидать серьезного сопротивления не стоит. А вот для ЕС как раз это будет психологическая травма», — считает эксперт.

Он отметил, что Гренландия также является приоритетным объектом экспансии Китая. На деньги КНР там построено 5 крупных предприятий, шахты для добычи урана и аэропорты.

«Проникновение Китая за Полярный круг, которое для США недопустимо, возможно. В том числе за счет экономической поддержки острова. Глобальное потепление тоже играет роль, таяние ледников, какая-то часть Гренландии может освободиться от льдов, и тогда этот остров станет местом для добычи полезных ископаемых», — пояснил собеседник.

«Вообще это был бы красивый и смелый шаг для Трампа, но я не верю в реальность этого. Все будет против, потому что такое действие превысит возможности всей нынешней мировой политической системы», — заключил Межуев.

Ранее Американское издание The Wall Street Journal заявило, что президент США Дональд Трамп поинтересовался у своих помощников, могут ли США купить Гренландию. По словам источников издания, он слушал с интересом, когда они обсуждали ее богатые ресурсы и важность с точки зрения геополитики».

По данным WSJ, Трамп еще в прошлом году обратил внимание своих приближенных на то, что Дания якобы испытывает финансовые трудности по причине того, что в состав королевства входит Гренландия. При этом в публикации утверждается, что некоторые из советников Трампа «поддержали идею», посчитав этот шаг экономически целесообразным. Другие же представители окружения американского лидера выразили уверенность, что такая инициатива никогда не могла бы увенчаться успехом.

Напомним, в конце июля Bloomberg констатировал поражение США в «битве за Арктику». В это же время в Гренландии было зафиксировано аномальное таяние ледников.