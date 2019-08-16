Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине закрыли дело против Гройсмана о злоупотреблении властью 

ТАСС + ещё 2 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло уголовное дело о злоупотреблении властью в отношении премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом говорится в материалах суда, которые оказались в распоряжении издания "Украинские новости".
Отмечается, что дело закрыто "на основании отсутствия состава преступления".
Детективы НАБУ начали расследование по фактам возможного злоупотребления властью и служебной халатности со стороны Гройсмана 23 ноября 2018 года. Согласно постановлению следователя НАБУ о закрытии дела, в ходе расследования проверялись действия премьер-министра в связи с принятием кабинетом министров распоряжения от 7 июня 2017 года о передаче здания санатория в Моршине Львовской области в управление Государственной пограничной службы. В ходе следствия детективы не установили факт причинения ущерба государственным интересам в результате принятия распоряжения.
На это решение НАБУ была подана жалоба в суд с просьбой возобновить расследование, однако судьи ее отклонили и признали, что дело было закрыто на законных основаниях.
ТАСС: последние новости
Абэ в годовщину капитуляции заявил, что Япония никогда не будет принимать участие в войнах В Дании сочли интерес Трампа к покупке Гренландии неправдоподобной шуткой Крым намерен инициировать переговоры с Украиной по пропуску вод Днепра на полуостров
Комментарии
В мире , Украина , Владимир Гройсман
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В самолет «Победы» попала птица46
Пилот севшего в поле самолета извинился перед пассажирами8
Россияне отравились маслом, один умер27
Индия «наелась» дорогими Су-30МКИ93
Названа настоящая цена за Курилы335
Видео
01:08
​«Двигатель начал отказывать»: пассажир о ЧП с А-321
Происшествия
00:44
Названы районы Приморья с опасной паводковой ситуацией
Катастрофы Общество
00:40
«Коньячный стрелок» из Подмосковья оказался иностранцем
Криминал Происшествия
00:36
У КНДР появилось гиперзвуковое оружие
Оружие Армия
01:01
Спецназовец пошел на штурм квартиры и потерпел неудачу
Происшествия
00:36
США пригрозили всем, кто связан с иранским танкером
В мире
00:55
Штурм спецназа пошел не по плану
Происшествия
04:43
Надежда на демократов: что может спасти СНВ-3
В мире Армия
03:36
Россиянам может грозить новый штраф
Общество
00:24
РФ пригрозила оставить Китай без леса
Политика Экология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение