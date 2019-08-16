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Против жены экс-президента Киргизии Атамбаева возбудили дело 

BFM.RU + ещё 9 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Раиса Атамбаева — супруга экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева — сообщила о возбуждении в отношении нее уголовного дела, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на местные СМИ.
«Будучи первой леди, я работала, чтобы никуда не вмешиваться. Сегодня я узнала, что уголовное дело возбуждено и на меня», — сказала она.
Показания против Атамбаевой дал экс-заведующий отделом судебной реформы и законности аппарата главы государства Манас Арабаев. Он заявил, что Атамбаева вмешивалась в судебный процесс по делу строительной компании БЛС. Сама супруга экс-президента подтвердила, что знает Арабаева, поскольку он был в команде Атамбаева. При этом она заявила, что в политику не вмешивалась. «Я даже не знаю, где какой суд находится», — добавила бывшая первая леди Киргизии.
Алмазбек Атамбаев был задержан при штурме его резиденции в Кой-Таше 8 августа. Экс-президента арестовали до 26 августа, ему предъявлены обвинения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Позднее ему предъявили обвинения по делам о модернизации ТЭЦ Бишкека и приобретении здания «Форума», где располагается офис его партии. Также его обвиняют в незаконном приобретении земельного участка и незаконной выдаче в аренду земельного участка в Кой-Таше.
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Комментарии
В мире , Происшествия , Григорий Березкин , Алмазбек Атамбаев , РБК , Кыргызстан
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