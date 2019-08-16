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Новые демонстрации планируются в ближайшие дни в Гонконге 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Новые демонстрации планируют созвать оппозиционные силы в разных районах Гонконга в ближайшие три дня. Об этом свидетельствуют сообщения, публикуемые в социальных сетях и местных СМИ.
В частности, крупный митинг намечен на воскресенье в районе Causeway Bay на острове Гонконг. Организаторы акции из продемократической организации "Гражданский фронт за права человека" рассчитывают собрать до 300 тыс. человек. Митинг планируется начать в 15:00 по местному времени (10:00 мск) в парке Виктория и завершить в деловом центре. Полиция по соображениям безопасности не одобрила заявку на данный маршрут шествия, но разрешила протестующим остаться в парке, сообщила газета Standart.
"По информации, размещенной в социальных сетях, новые протестные акции в Гонконге запланированы на 16 августа (пятница) в районе Central, 17 августа (суббота) в районах Central, Hung Hom и To Kwa Wan, 18 августа (воскресенье) в районах Causeway Bay — Central, Tsuen Wan и Kwai Tsing. Настоятельно рекомендуем воздерживаться от посещения мест массовых скоплений людей в дни протестов и митингов, а также следить за новостями при планировании поездок", — предупредило соотечественников генеральное консульство РФ в Гонконге.
Более двух месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.
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Комментарии
В мире , Кэрри Лам , Гонконг
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