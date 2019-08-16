Пхеньян не намерен вновь приступать к переговорам с Сеулом после проходящих сейчас учений, в которых участвуют военные США и Республики Корея.
"Нам больше не о чем говорить с ними, мы не собираемся садиться за стол переговоров", — заявил представитель Комитета по мирному воссоединению Кореи. Напомним, Сеул и Вашингтон 5 августа начали серию военных учений, несмотря на многочисленные требования КНДР их отменить.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Южная Корея готова увеличить свои взносы в бюджет США. "Это очень богатая страна, которая сейчас чувствует свое обязательство внести вклад в оборону, обеспечиваемую Соединенными Штатами", — подчеркнул хозяин Белого дома. Он также отметил, что отношения между двумя странами очень хорошие.