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Пхеньян отказался от переговоров с Сеулом из-за военных учений 

Российская Газета 50 минут назад
Фото: ТАСС
Пхеньян не намерен вновь приступать к переговорам с Сеулом после проходящих сейчас учений, в которых участвуют военные США и Республики Корея.
"Нам больше не о чем говорить с ними, мы не собираемся садиться за стол переговоров", — заявил представитель Комитета по мирному воссоединению Кореи. Напомним, Сеул и Вашингтон 5 августа начали серию военных учений, несмотря на многочисленные требования КНДР их отменить.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Южная Корея готова увеличить свои взносы в бюджет США. "Это очень богатая страна, которая сейчас чувствует свое обязательство внести вклад в оборону, обеспечиваемую Соединенными Штатами", — подчеркнул хозяин Белого дома. Он также отметил, что отношения между двумя странами очень хорошие.
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