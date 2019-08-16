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Трамп хочет купить Гренландию 

Мир24 + ещё 2 26 минут назад
Фото: NASA / Автор не известен
Президент США Дональд Трамп заинтересовался покупкой Гренландии. Он неоднократно говорил об этом «с различной степенью серьезности», пишет газета The Wall Street Journal.
Собеседники издания отметили, что Трамп во время встреч, обедов и других мероприятий с интересом слушал, как его помощники обсуждают ресурсы и геополитическое значение Гренландии. Кроме того, у СМИ есть информация, что глава США попросил советника в Белом доме изучить возможности сделки.
Некоторые советники Трампа идею поддержали и сочли ее «хорошей экономической игрой». Другие уверены, что она никогда не осуществится.
Официальных комментариев по этому поводу пока нет.
Добавим, Гренландия является крупнейшим на Земле островом, который расположен на северо-востоке Северной Америки. Это автономная территория Дании. Большая часть Гренландии покрыта льдом, а ее население насчитывает около 56 тысяч человек.
Тем временем 13 штатов США подали иск против Трампа. Поводом стало новое правило федерального правительства, оно усложняет получение гринкарт для легальных иммигрантов.
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Комментарии
В мире , Ближний Восток , Дональд Трамп , Wall Street Journal , США
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