Покупку Трампом Гренландии назвали ударом по России

Если США удастся добиться от Дании продажи острова Гренландия, то это серьезно ударить по позициями России в Арктике и подорвет сложившийся мировой порядок. Об этом эксперты заявили газете «ВЗГЛЯД».

Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп заинтересовался покупкой датского острова. При этом у Дании и США есть двусторонний договор, благодаря которому американцы обладают практически неограниченными правами на авиабазе Туле, расположенной на севере Гренландии.

В свою очередь эксперты пояснили изданию, что стремление Дональда Трампа купить Грендландию не случайно. Эта покупка поможет США закрепиться в Арктике и поднимет рейтинг Трампа.

«Гренландия имеет большое значение для США как точка приложения для исследования ресурсов Арктики. Борьба за арктические ресурсы становится важной частью геополитических интересов Вашингтона», — отметил главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Васильев.

По его мнению, США могут попытаться как купить остров, так и начать информационную кампанию в Гренландии с целью провести референдум за присоединение. При этом против планов США могут выступить не только Дания, но и Евросоюз

В свою очередь политолог-американист Борис Межуев назвал желание Трампа купить Гренландию шантажом Дании, Китая и России. По его мнению, в случае успеха это будет огромный геополитический шаг, меняющий всю арктическую систему.

«Если со стороны запада и востока будет американское присутствие, тогда претензии России на Северный морской путь уже станут не такими очевидными. Придется взаимно обнулять позиции России и США, северный морской проход будет осложнен двойным контролем Америки», — пояснил эксперт.

«Если допустить, что США добьются от Дании права покупки, то у американцев образуется два равноценных фланга воздействия на Арктический регион. На восточном направлении — это Аляска, на западном — Гренландия. И это станет серьезным вызовом для российских интересов в Арктике», — резюмировал Бартош.

При этом, по данным газеты, политики Дании назвали идею продажи острова — безумием.