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Трампу потребовалось больше психбольниц 

Lenta.ru + ещё 1 25 минут назад
Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости увеличить число психиатрических больниц в стране. Об этом сообщает ТАСС.
Он пояснил, что властям нужно потратиться на этот проект в связи с серией массовых расстрелов граждан в США. «Если мы вспомним 60-е и 70-е годы, закрылось огромное количество этих больниц, а людей просто выпустили на улицу. Мы не можем позволить, чтобы эти люди разгуливали по улицам», — сказал американский лидер.
С начала августа в США произошли три инцидента со стрельбой. В ночь на 4 августа Коннор Беттс открыл стрельбу из винтовки возле одного из баров в центре Дейтона, штат Огайо. Стрелок убил девятерых и ранил еще 26 человек. Преступника ликвидировали в течение минуты.
Еще два произошли в Чикаго, штат Иллинойс, и в Эль-Пасо, штат Техас. В результате первой атаки пострадали семь человек, в результате второй — погибли 22 человека, еще десятки пострадали. Техасский стрелок выражал приверженность идеям ультраправых экстремистов и заявлял, что выступает против «латиноамериканского вторжения» в США.
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В мире , Видео , Дональд Трамп , США
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