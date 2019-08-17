Трамп призвал Индию и Пакистан к диалогу

В частности, речь шла о конфликте вокруг штата Джамму и Кашмир. Собеседники обсудили также перспективы развития отношений в свете визита Имрана Хана в Вашингтон в июле 2019 года, передаёт ТАСС.

Как писал News.ru ранее, Пакистан рассматривает вариант переброски своих войск от афганской границы к оспариваемому Индией штату Джамму и Кашмир. Такое допущение сделал посол Исламской Республики в США Асад Маджид Хан в разговоре с американской прессой.