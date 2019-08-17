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Трамп призвал Индию и Пакистан к диалогу 

News.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом призвал Исламабад и Нью-Дели к урегулированию отношений.
В частности, речь шла о конфликте вокруг штата Джамму и Кашмир. Собеседники обсудили также перспективы развития отношений в свете визита Имрана Хана в Вашингтон в июле 2019 года, передаёт ТАСС.
Как писал News.ru ранее, Пакистан рассматривает вариант переброски своих войск от афганской границы к оспариваемому Индией штату Джамму и Кашмир. Такое допущение сделал посол Исламской Республики в США Асад Маджид Хан в разговоре с американской прессой.
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В мире , Имран Хан , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС
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